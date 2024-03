Der TSV Riedlingen trifft am Samstag, 9. März, 17 Uhr, im Donaustadion in der Fußball-Landesliga auf den SV Mietingen. Im Hinspiel fielen zwölf Tore, der TSV Riedlingen hat noch etwas gutzumachen.

Kurioses und torreiches Hinspiel

Das Hinspiel war denkwürdig. Fast historisch. Denn es kommt nicht alle Tage vor, dass in einer Landesligapartie ein Dutzend Tore fällt. Obwohl der TSV Riedlingen fünf Auswärtstore erzielte, verlor die Mannschaft um Kapitän Pascal Schoppenhauer die Partie. Gleich siebenmal musste Riedlingens Torhüter Stefan Hermanutz hinter sich greifen. In der Woche danach passierte beim TSV Riedlingen so einiges. Die Rothosen und der damalige Trainer Markus Keller gingen getrennte Wege, Raphael Sontheimer und Fabian Ragg übernahmen als Spielertrainer.

Die Riedlinger starteten mit einer 0:4-Niederlage in Balingen, im Nachholspiel am vergangenen Wochenende. „Das will ich aber nicht überbewerten. Die erste Halbzeit war gut, in der zweiten Halbzeit haben wir zu viele Leichtsinnsfehler gemacht“, sagt Raphael Sontheimer. „Aber das war wohl auch deshalb, weil viele Spieler nicht auf den Positionen gespielt haben auf denen sie eigentlich spielen.“

Starker Mietinger Angriff

Sontheimer erwartet erneut einen offenen Schlagabtausch, auch weil beide Mannschaften ihre Stärken im Angriff haben. „Beide haben eine gute Offensive. Mietingen verfügt mit Ertle, Rodloff auch über starke Angreifer“, sagt Scntheimer. „Bei Ballverlusten müssen wir extrem aufpassen, da Mietingen nach vorne über sehr viel Geschwindigkeit verfügt. Im Hinspiel hat man ihnen die Aufstiegseurophorie angemerkt“, erinnert sich Sontheimer ans Hinspiel, das er - verletzt - von draußen betrachtete. Mietingen führte zur Pause mit 4:3, Riedlingen glich mit dem ersten Angriff aus, nur um vier Minuten später das 4:5 schlucken zu müssen, ehe drei weitere Minuten später Riedlingen das 5:5 machte.

Vier Spiele, dreimal zu Hause

Im Training hat die Mannschaft gut mitgezogen. „Im Mittelpunkt stand der Spielaufbau. Da müssen wir die Abläufe automatisieren, wie zum Beispiel bei den Laufwegen. Vernachlässigen dürfen wir aber auch die Rückwärtsbewegung nicht.“ Sontheimer sagt, er erwarte ein Spiel auf Augenhöhe. Im März absolviert der TSV Riedlingen drei Heimspiele (Mietingen, Laupheim, Friedrichshafen), unterbrochen vom Auswärtsauftritt in Wangen. „Aus den drei Heimspielen möchten wir sechs Punkte. Mindestens“, sagt Sontheimer.

Schwere Verletzung: Felix Schmid fällt langfristig aus

Personell sieht es beim TSV Riedlingen wieder besser aus: Mit Artur Altergot und Christian Münz kehren die etatmäßigen Außenverteidiger ins Team zurück. Von ihnen erhoffen sich Sontheimer/Ragg mehr Stabilität in der Hintermannschaft. „Ich freue mich, dass die beiden wieder zurückkehren“, sagt Sontheimer. Fehlen werden weiter die Langzeitverletzten Hannes Schmid, Luca Leger und Felix Schmid. Bei diesem erbrachte das MRT unter der Woche, dass zwei Außenbänder gerissen sind. Alle drei fallen langfristig aus. „Für Luca ist der Ausfall sehr bedauerlich. Den Oberschenkel hatten wir gerade im Griff und jetzt das.“