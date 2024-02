Die meisten Mannschaften im Fußballbezirk befinden sich schon in der Vorbereitung auf die im März beginnende Rückrunde. Die „Schwäbische Zeitung“ nimmt zunächst die Landesligisten unter die Lupe: Was hat sich getan? Wie gehen die Mannschaften in die Vorbereitung und damit in die entscheidende zweite Saisonhälfte. Im Mittelpunkt der dritten Folge steht der TSV Riedlingen, der bereits seit dem 20. Januar wieder im Training ist.

Erst 13 Spiele ausgetragen

Vorrunde: Eigentlich ordentlich. Nach 13 Spielen - nach zwei Spielausfällen fehlen zwei Spiele bis zur Halbzeitbilanz - haben die Rothosen 17 Punkte (26:23 Tore) auf dem Konto. Damit fehlte ihnen zum Vergleichszeitpunkt der Vorsaison nur ein Punkt. Und: Das Torverhältnis ist besser als vor einem Jahr (21:24). Allerdings folgten bis zur Winterpause in der Vorsaison noch acht Punkte aus fünf Partien, sodass zum Jahreswechsel 2022/2023 26 Punkte (36:32 Tore) auf dem Konto standen. „Grundsätzlich war die Vorrunde okay, zufrieden bist du natürlich nie ganz als Trainer. Natürlich war die Situation für die Jungs - nach zwei Spielen ohne Trainer dazustehen - nicht einfach“, sagt Spielertrainer Raphael Sontheimer. Und es brauchte einige Zeit, bis die Maßnahmen des neuen Duos Ragg/Sontheimer griffen. „Wir hatten einige Spiele drin, in denen wir uns selbst nicht für den Aufwand belohnt haben“, sagt er.

Gut in Abwehr und Angriff

Tore/Gegentore: 26 erzielte Tore, das ist - absolut gesehen - der siebtbeste Wert der Liga, im Schnitt (2,0) sogar Rang sechs (Spitzenreiter: Balingen II; 2,87), weit besser als alle Mannschaften, die in der Tabelle um Riedlingen stehen. 23 Gegentore bedeuten den sechstbesten Wert der Liga, im Schnitt (1,76) Rang acht (Spitzenreiter: Balingen II; 0,73).

Stabilität soll im Vordergrund stehen

Taktik/Schwerpunkte: „In der Vorbereitung werden wir einen unserer Schwerpunkte auf den Spielaufbau legen“, sagt Raphael Sontheimer. „Wir müssen die Abläufe weiter verbessern, egal in welchem System wir spielen, ob mit Dreier- oder Viererkette.“ Außerdem wollen Sontheimer/Ragg weiter an der defensiven Stabilität arbeiten, „dass wir stabil gegen den Ball stehen“ auch und gerade im Zentrum. Im System wollen Sontheimer/Ragg flexibler sein, je nach Gegner, ob mit „echter“ Dreierkette oder mit Fünferkette gegen einen außen offensiv starken Gegner oder mit Viererkette. „Gegen Hundersingen hat mit Dreierkette sehr gut geklappt. Aber generell gilt, dass wir mit den verschiedenen Systemen flexibler auf einen Gegner reagieren können.“

Hannes Schmid fehlt, Sontheimer kommt zurück

Personal: Der inzwischen operierte Hannes Schmid fällt in den kommenden Monaten aus. „Die OP ist gut verlaufen, aber wir wissen noch nicht, wie lange uns Hannes fehlt. Er ist natürlich unser Stabilisator im Mittelfeld. Ohne ihn wissen wir, dass wir was verändern müssen.“ Aber man habe das nötige Personal. Auch weil einige Langzeitverletzte zurückkehren. Auch Raphael Sontheimer selbst. „Im ersten Test habe ich 45 Minuten, im zweiten dann 90 gespielt. Bislang passt es“, sagt Sontheimer. Außerdem kehren Spieler wie Tobias Trenz. Karo Abro stößt aus der A-Jugend fest zum Kader. „Das hat er sich verdient“, sagt Sontheimer.

Störk unterstützt Trainerduo

Trainer: Raphael Sontheimer und Fabian Ragg machen weiter. Weil auch Sontheimer wieder spielt, wird Peter Störk an der Seitenlinie das Duo unterstützen. Störk trainiert die Torhüter und soll sich ansonsten auf seine Aufgabe als „Co“ von außen konzentrieren, um eine Sicht von außen in die Expertise einzubringen. Trotzdem gehen die Entscheidungen vom Trainerduo aus. „Aus meiner Position geht das gut, da ich das meiste des Spiels als Abwehrspieler vor mir habe“, sagt Sontheimer.

Dreierkette, Viererkette - taktisch flexibel

Training/Tests: Der TSV Riedlingen stieg am 20. Januar in die Vorbereitung ein. „Nach der langen Winterpause wollten wir mit lockerem Training starten.“ Den frühen Zeitpunkt habe man auch gewählt, um einen gewissen Vorsprung auf die Fasnet herauszuarbeiten. Das erste Spiel bestritt Riedlingen nach wenigen Einheiten, aber Sontheimer will das 2:5 gegen Eningen nicht überbewerten. Gegen Hundersingen - mit Dreierkette (Fauler, Widmer, Sontheimer) - habe seine Mannschaft ein anderes Gesicht gezeigt, habe gut agiert. Nach der Fasnet stehen zwei weitere Testspiele binnen 20 Stunden an (SSG Ulm, SV Uttenweiler). Vom 22. bis 25. Februar bestreitet der TSV Riedlingen ein Trainingslager in Freiburg mit fünf Trainingseinheiten und einer Teilnahme an einem Blitzturnier mit St. Georgen und dem FC Neustadt. Auf dem Heimweg wartet noch ein Zwischenstopp und ein test gegen Schwarzwald-Landesliga-Spitzenreiter Trossingen.

Ziel bleibt der Klassenerhalt

Prognose: „Erste Priorität hat der Klassenerhalt“, sagt Sontheimer. Außerdem solle die Weiterentwicklung der jungen Spieler im Mittelpunkt stehen. „Ich bin fest überzeugt, dass wir das hinbekommen.“ Trotzdem sei ein guter Start mit den beiden Nachholspielen und dem Auftaktprogramm entscheidend, denn „dass die Liga verrückt ist“, weiß auch er - nicht erst seit dem vergangenen Jahr. „Gewinnen wir die Nachholspiele, sind wir Fünfter oder Sechster...“. Der TSV Riedlingen sollte das Ziel, auch angesichts seines Potenzials, locker erreichen. Bei gutem Verlauf ist sogar ein Platz im vorderen Mittelfeld drin.

Testspiele: Sa., 17. Feb., 15 Uhr: SSG Ulm; (Kunstrasen Wiblingen)So., 18. Feb., 11 Uhr: SV Uttenweiler (in Bad Buchau); Sa., 24. Feb.:, ab 12 Uhr: Blitzturnier mit FC Freiburg St. Georgen und FC Neustadt (in Frbg.-St. Georgen); So., 25. Feb., 15 Uhr: SpVgg. Trossingen (in Trossingen). - Bereits absolviert: Eningen/Achalm 2:5; Hundersingen 4:0. - Ligaauftakt: Sa., 3. Mrz., 14 Uhr: TSG Balingen II (A).