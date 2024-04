Kein Wochenende, wie es sich der TSV Riedlingen vorgestellt hat. Statt vier oder sechs Punkten - wie anvsisert - wurde es gerade mal einer. Auf die 0:1-Heimniederlage gegen den VfB Friedrichshafen am Karsamstag folgte am Ostermontag ein 1:1 gegen Baindt.

TSV Riedlingen - VfB Friedrichshafen 0:1 (0:1).

„Das war sicher unnötig“, sagte Raphael Sontheimer nach der Niederlage gegen die „Häfler“. Kurz vor der Pause mussten die Rothosen den entscheidenden Treffer hinnehmen. „In der ersten Halbzeit hatten wir einen zu großen Abstand zwischen den Ketten, das passte nicht. Eigentlich war es ein Spiel auf Augenhöhe, wir hatten auch die Chance zum Ausgleich, setzen aber unsere Abschlüsse zu hoch an. Den K.o.-Schlag musste Riedlingen quasi mit dem Pausenpfiff einstecken.

Nach einem Ballverlust im Mittelfeld kam der Ball auf die linke Seite, Elezi flankte und Fati stand goldrichtig und köpfte fast unbedrängt ein (45.) - unhaltbar für Hermanutz. In der zweiten Halbzeit hätte Pascal Schoppenhauer fast im Alleingang für den Ausgleich sorgen können, hatte aber doppelt Pech mit seinen zu hoch angesetzten Abschlüssen (61./75.). In der Schlussminute parierte VfB-Torwart Holzbaur gegen eine Direktabnahme von Dennis Altergot (90.).

SV Baindt - TSV Riedlingen 1:1 (1:0).

Raphael Sontheimer am Ende glücklich über den Punkte, meinte aber: „Wenn Du in dieser Liga nicht zwei starke Halbzeiten spielst, ist eben nicht mehr als ein Punkt drin.“ Nach einem Einwurf legte Jonathan Dischl ab und Szeibel traf aus rund 18 Metern zum 1:0. Bitter für die Baindter war die Verletzung von Tobias Fink, der nach einem Foulspiel verletzt raus musste (40.). Am Ende fehlten ein Paar Zentimeter zur Riedlinger Nullrunde an diesem Wochenende. Zunächst stand Philipp Boenke knapp auf abseits entschieden hatte (66.), nach Pass von Jan Fischer.

Fast im Gegenzug ging Philipp Thoma nach einer Attacke von Riedlingens Stürmer Dennis Altergot zu Boden - und stand erst nicht wieder auf. „Philipp Thoma können wir nicht ersetzen“, bekannte Baindts Trainer Jens Rädel. Er musste mitansehen, wie bei seinem Team der Faden riss und Riedlingen glich aus, als Marko Szeibel mit Nasenbluten an die Linie geschickt wurde.

Pascal Schoppenhauer traf zum 1:1 (82.). Fünf Minuten vordem Ende hatten die Rothosen eine Doppelchance, vergaben aber, dann passte Boenke auf Fischer, der den Ball aber am langen Pfosten neben das Tor semmelte. Dann war Boenke auf die Grundlinie durch, legte zurück auf Daniel Kronenberger - und der legte Baba Camara mit einem Querpass das 2:0 auf.