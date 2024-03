Die Freude ist groß bei ihm: Marec-Leon Hasenbeck, Rettungssanitäter und Geschäftsführer der Firma Medizin und Brandschutz mit Sitz in Hochberg, hat vom Landratsamt Sigmaringen die Genehmigung für Krankentransporte erhalten.

Noch im Dezember 2023 hatte das Landratsamt seinen Antrag mit der Begründung abgelehnt, dass der Unternehmer zur Führung des Geschäfts fachlich ungeeignet sei und seine Fahrzeuge nicht ordnungsgemäß ausgestattet seien.

Er schaltet einen Anwalt ein

Nachdem Hasenbeck vom Landratsamt eine Absage für seine Krankentransporte mit Krankenkraftwagen erhielt, schaltete er einen Anwalt und drohte mit einer Klage. Ein langwieriges Gerichtsverfahren bleibt Hasenbeck nun also erspart.

Er musste aber unterschreiben, dass er auf eine Klage verzichten würde.„Ich bin schon sehr verwundert über diese plötzliche Meinungsänderung“, sagt Hasenbeck im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ Bad Saulgau.

Man will nicht, dass ich mich in den Markt der staatlich anerkannten Hilfsorganisationen dränge. Marec-Leon Hasenbeck

Hasenbeck fühlte sich schikaniert, weil ihm immer wieder Steine in den Weg gelegt worden seien. Seine Vermutung: „Man will nicht, dass ich mich in den Markt der staatlich anerkannten Hilfsorganisationen dränge“, so Hasenbeck Ende des Jahres, als sich abzeichnete, dass das Landratsamt seinen Antrag ablehnen würde.

Nachdem Hasenbecks Antrag vom Regierungspräsidium Tübingen geprüft wurde, wendete sich für ihn das Blatt zum Positiven.

Denn die Pressestelle des Landratsamts teilte vor wenigen Tagen schriftlich mit: „Das Landratsamt Sigmaringen hat auf Antrag vom Dezember 2023 das Fahrzeug für die Durchführung von Krankentransporten zugelassen. Dieses darf rund um die Uhr notwendige Krankentransporte in und aus dem Rettungsdienstbereich Bodensee-Oberschwaben übernehmen, der die Landkreise Sigmaringen, Ravensburg und den Bodenseekreis umfasst.“

Seit 18. März hat Hasenbeck die Konzession als privater Anbieter von Krankentransporten.

Bedarf ist abgedeckt

Zu den 13 Fahrzeugen, die bereits wie im Bereichsplan vorgesehen für den Krankentransport im Rettungsdienstbereich im Einsatz sind, komme laut Landratsamt nun ein weiteres hinzu. Der aktuelle Bedarf an Fahrten sei dementsprechend großzügig abgedeckt. Auch angesichts einer möglichen Zunahme des Bedarfs sei eine gute Versorgung der Bevölkerung mit Krankentransporten sichergestellt, heißt es weiter in der Pressemitteilung des Landratsamts.

Vor wenigen Monaten klang die Einschätzung des Bereichsausschusses Gesundheit noch ganz anders. Auf die damalige Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ Bad Saulgau teilte Volker Geier, Geschäftsführer des DRK-Rettungsdienstes Bodensee-Oberschwaben, mit, dass für ein zusätzliches Angebot im Bereich des Krankentransports kein Bedarf bestehe. Die vorhandenen Rettungsdienste seien leistungsfähig, agil und in der Lage, auch zukünftigen Mehrbedarf zu erbringen.

Bei Krankentransporten werden nach dem Gesetz Personen befördert, die aufgrund ihres Gesundheitszustands nicht sitzend in einem gewöhnlichen Auto fahren können. Zudem werden die Fahrten von Fachpersonal begleitet. Erforderlich sind solche Transporte beispielsweise, um Patienten von einem Krankenhaus in ein anderes zu verlegen oder in eine Pflegeeinrichtung zu bringen.

Bis das 2019 von Hasenbeck gegründete Unternehmen für die ersten Krankentransporte rund um die Uhr einsatzfähig ist, dauert es bis 15. April. Bis dahin müssen noch Details mit der Integrierten Leitstelle geklärt werden.

Ich will eine ehrenamtliche Struktur aufbauen und mich sukzessive vergrößern. Marec-Leon Hasenbeck

Personell ist Hasenbeck indes gut aufgestellt, sein Fahrzeug für die erste Fahrt gerüstet. Es soll nicht das letzte Fahrzeug sein. „Ich gebe mich mit einem Krankenkraftwagen nicht zufrieden“, ergänzt Hasenbeck, der noch weiteren Bedarf in den Landkreisen sieht.

Sein Fuhrpark umfasst sechs Fahrzeuge, die in anderen Bundesländern unterwegs sind, in denen er bereits die Konzession erhalten hat. „Ich will eine ehrenamtliche Struktur aufbauen und mich sukzessive vergrößern“, so Hasenbeck, der dabei auch den Bereich des Katastrophenschutzes denkt.

Keine Rettungsfahrten

Nicht von der Genehmigung für Krankentransporte abgedeckt seien - so das Landratsamt - Rettungsfahrten, wie sie nach einem Unfall oder anderen Unglück notwendig sein können. Diese Blaulichtfahrten, die häufig von einem Notarzteinsatz begleitet werden, bedürfen einer weitergehenden Genehmigung durch das Regierungspräsidium.

Und genau darum kämpft Hasenbeck als nächstes. „Der Entwurf für eine Gesetzesänderung in Baden-Württemberg liegt vor, damit auch weitere Leistungserbringer zugelassen werden.“ Sein Ziel es, „dass flächendeckende Hilfsfristen eingehalten werden. Dafür kann es gar nicht genügend Rettungsmittel geben“.

Nachdem er nun zumindest die Genehmigung für die Krankentransporte erhalten hat, will er wieder Kontakt zur Akutklinik in Bad Saulgau aufnehmen, wo er möglicherweise sein Rettungszentrum mit Fahrzeugen, Schulungs- und Sozialräumen einrichten will.