Retro-Rock im Franziskaner

Die Rockfans der Region dürfen sich freuen: Am Donnerstag, 7. Dezember, entern The Infamous Her die Bühne im Franziskaner. Konzertbeginn ist um 20.30 Uhr. Her Monique, die für „Her“ in The Infamous Her steht, scheut sich nicht davor, sich laut zu äußern, sich auffällig zu kleiden oder eine extravagante Show zu liefern, heißt es in der Presseinformation der Veranstalter. In den Straßen von New York zum Sound von Blondie, den Beastie Boys und Bob Dylan aufgewachsen, waren es genau diese Künstlerinnen und Künstler, die einen großen Einfluss auf ihr Songwriting, ihre Kreativität und ihren künstlerischen Ausdruck nahmen.

Seit 2010 haben The Infamous Her vier Alben veröffentlich und tourten mit Kid Rock und REO Speedwagon, um nur ein paar zu nennen. Und egal wo sie auf der Welt gespielt haben, ob in Arenen oder Bars - die Performance von The Infamous Her ist immer wilde Fahrt. Eine höchst energiegeladene Show die die Fans zum Singen, Schreien und Tanzen bringt, behaupten die Veranstalter.

Frontfrau Monique hat eine Band von Rock-’n’-Roll-Brüdern um sich: Caleb Sherman, Produzent, Co-Writer und Multiinstrumentalist, Jonathan Stoye am Bass und Tyler Kloewer am Schlagzeug. Ihre schöne Wildheit lässt das Publikum immer mit etwas zurück, an das es sich erinnern kann. „Something To Remember“ ist auch auf ihrem Arm tätowiert. 2023 haben sich The Infamous Her in ihrem Heimstudio in Nashville im wahrsten Sinne eingeschlossen und ihr neues Album „Hula Hoop“ geschrieben. Elf Songs voll packender Melodien, verwegener Lyrics und einem Sound, der den Raum in die 60er, 70er, 80er und auch in die 90er öffnet.

Eröffnet wird der Abend von Jojo, Sänger und Gitarrist von „Coleslaw“ mit seinem Solo-Programm - Songs zwischen Folkrock und Alternative in kleiner Besetzung: ein Mann, eine Gitarre. Tickets sind an der Abendkasse erhältlich.