Ausleihen ab sofort möglich: Die Redakteurinnen und Redakteure der „Schwäbischen Zeitung“ Bad Saulgau können unter dem Titel „Borg dir einen Reporter“ wieder gebucht werden. Die SZ wiederholt die Aktion, bei der vor Jahren Dirk Thannheimer als Maskottchen des SC Pfullendorf ausgeliehen oder Julia Freyda vom städtischen Bauhof Ostrach mit Arbeit versorgt wurde.

Schreiben und bestellen

Die SZ–Reporter sind schon gespannt auf die neuen Herausforderungen, die ihnen gestellt werden. Wer eine Idee hat, einen Reporter für ein paar Stunden zu buchen, sollte aber seine Bewerbung genau begründen. Denn nur ernst gemeinte Vorschläge werden berücksichtigt.

Die SZ Bad Saulgau freut sich auf Ihre Ideen und Vorschläge, die Sie in ein paar Zeilen per E–Mail an [email protected] oder per Whatsapp an die 07571/728231 senden können.