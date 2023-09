Reinhold Bloching tritt als Trainer des FV Bad Saulgau zurück

Reinhold Bloching ist nicht mehr Trainer des FV Bad Saulgau. Das bestätigte der Vorsitzende des Kreisliga-A-Klubs Jürgen Herrmann auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Er selbst habe am Samstagabend Kenntnis von Blochings Rücktritt erhalten, so Hermann in einer ersten Stellungnahme zur „Schwäbischen Zeitung“.

„Reinhold Bloching hat seine Rücktrittserklärung als Sprachnachricht in die WhatsApp-Gruppe der beiden Mannschaften des FV Bad Saulgau geschickt“, sagt Herrmann darüber, wie Bloching seinen Entschluss kommuniziert habe. „Ich bin nicht in der Gruppe, habe mich vor einiger Zeit rausgenommen und habe erst am Samstagabend, im Gespräch mit dem Abteilungsleiter Joachim Chazkjewitsch, vom Vorgehen des Trainers erfahren, sagt Herrmann. Chazkjewitsch habe ihm die Sprachnachricht vorgespielt. „Ich saß dann am Samstagnacht bis um 4 Uhr morgens zu Hause auf der Couch und habe mir Gedanken über den Schritt Reinhold Blochings gemacht und gegrübelt“, sagt Herrmann. „Ich bin jetzt seit über drei Jahrzehnten Fußballfunktionär, 20 Jahre als Mitglied in einem Vorstand. So was habe ich noch nicht erlebt“, sagt er und vermutet eine Kurzschlussreaktion.

Bloching wollte ein Zeichen setzen

Reinhold Bloching erklärt den Ablauf der Ereignisse und seine Vorgehensweise aus seiner Sicht. „Ich habe zunächst am Samstag lange mit Co-Trainer Selim Uzunpolat gesprochen, dann eine Stunde mit Joe Chazkjewitsch und habe ihn über meinen Schritt informiert. Er ist als Abteilungsleiter mein Ansprechpartner. Ich wollte eigentlich schon am Freitag mit ihm sprechen, aber da war Joe unterwegs. Ich habe ihm gesagt, dass ich meine Entscheidung in einer Sprachnachricht an die WhatsApp-Gruppe der Mannschaft schicke.“

Mit seiner Entscheidung habe er ein Zeichen setzen wollen, sagt Bloching. „Ich habe gemerkt, dass die Motivation nicht bei allen Spielern so ist, dass man was erreichen kann“, sagt Bloching. „Und wenn ich das merke, auch dass nichts zurückkommt, dass nicht alle mitziehen, dann ist mir die Energie, die ich da reinstecke, zu schade. Das muss ich so hart sagen. Generell tut es mir aber um die fünf, sechs Spieler leid, die etwas erreichen wollen.“ Aber man selbst engagiere sich als Trainer, wende Zeit auf und merke dann, dass eben nicht alle Spieler mitzögen. „Du stehst zum Beispiel auf dem Platz und dann kriegst du am Donnerstag eine WhatsApp, dass einer lieber am Freitag in den Urlaub geht, als zu trainieren und am Sonntag zu spielen.“ Im Übrigen verstehe er heute die Aussagen seines Vorgängers Christian Söllner. Der hatte im Frühjahr gehen müssen und sich danach über die Einstellung der Spieler beschwert.

Herrmann nervt Einstellung einiger Spieler

Jürgen Herrmann zeigt sich offen für die Argumente des (Ex-)Trainers. Auch ihm fehlt das Verständnis für die Freizeitgestaltung und das (offensichtlich fehlende) Zeitmanagement manch eines Spielers. „Wenn du zum Beispiel hörst, dass sich einer während der Saison ein Tattoo stechen lässt und deshalb 14 Tage Sportverbot hat, fragst du dich: Kann der das nicht in der Winterpause machen? Da fehlt es mir an der Einstellung. Ich meine, der ist eh schon vollgemalt...“

Natürlich, räumt Bloching ein, seien auch die Ergebnisse nicht so gewesen, wie er es sich vorgestellt habe. „Schon zum Ende der vergangenen Runde haben wir in zwölf Spielen nur vier Punkte geholt“, erinnert sich Bloching. Aber alle hätten gewusst, dass es schwer bis unmöglich werde, die Bezirksliga zu halten und man habe sich damit abgefunden. „Die Vorbereitung auf die Saison war dann gut“, sagt Bloching. Herrmann lobt vor allem das Engagement des Trainers. So habe Bloching von sich aus ein Trainingslager am Olympiastützpunkt in Dornbirn organisiert. „Da mussten wir als Verein nichts machen. Das hat super funktioniert.“

Nachfolge soll am Mittwoch geklärt werden

Jedoch fielen bald mehrere Stammspieler wegen Verletzung aus, insgesamt sieben, darunter Stützen wie David Widmann. Generell hätten sich Verletzungen und vor allem Abgänge stärker ausgewirkt, als zunächst angenommen. „Das waren halt drei absolute Stamm- und Führungsspieler“, sagt Bloching zu den Sommerabgängen von Luca Straub, Niklas Häberle und David Striegel. Dazu die ganzen verletzten Spieler. „Wir haben mit einer besseren zweiten Mannschaft gespielt“, sagt auch Herrmann. „Aber Spieler wie Wakka Bass und Adrian Riedesser, die Angebote hatten, sind ja auch wegen Reinhold geblieben. Und dann so ein Abgang“, bedauert der Vorsitzende den Entschluss des Trainers.

Bloching indes wünscht seinem Ex-Verein und vor allem den Spielern einen Sinnes- und Einstellungswandel. „Die Mannschaft muss sich selbst hinterfragen. Sie braucht eine andere Mentalität. Vielleicht war das ein Weckruf, auch angesichts der Tatsache, dass die Mannschaft in eineinhalb Jahren zwei Trainer verschlissen hat.“

Indes sucht der Verein nach einer Lösung für die kommenden Wochen, schließlich will man das Ziel, einen Mittelfeldplatz, nicht aus den Augen verlieren. Er wolle die weitere Vorgehensweise aber erst der Mannschaft mitteilen, bevor er an die Öffentlichkeit gehe, so Herrmann.