Realschule Mengen feiert Abschluss

Nach einer musikalischen Begrüßung am Klavier durch Kerem Duyar eröffneten Lorena Rapp (9a) und Simon Späth (10b) die Abschlussfeier der Realschule Mengen. Sie führten souverän durch den Abend und moderierten die einzelnen Programmpunkte gekonnt an. Als ersten Redebeitrag begrüßte Schulleiterin Susanne Baur die Gäste. In ihrer Rede stellte sie nochmals heraus, welchen Stellenwert die Absolventen an der Schule hatten. Gerade nach dem Ende der Corona–Pandemie sorgten sie mit dafür, dass das soziale Leben an der Realschule wieder startete.

Alle Redner an diesem Abend waren sich einig, dass die Absolventen unsere Zukunft sind und sie diese aktiv gestalten sollen und müssen. Sowohl die Vertreterin der Stadt Mengen, Brunhilde Raiser, als auch die Elternbeiratsvorsitzende Rebecca Widerspick hoben hervor, wie stolz die Absolventen auf sich sein können und welche Chancen in der Zukunft vor ihnen liegen.

Abschließend sprachen die Schülersprecher Eileen Kieferle, Tim Pinnow und Timo Brugger. Sie ließen die vergangenen sechs Jahre nochmal Revue passieren, erinnerten an schöne Momente, aber auch schwierige Zeiten während der Corona–Pandemie. Darüber hinaus legten sie dar, was sie als Schülersprecher–Team im vergangenen Jahr erreichen konnten und stellten klar, dass sie auch aus der Ferne darüber wachen würden, ob diese Errungenschaften weiter bestehen bleiben.

Der wichtigste Programmpunkt des Abends war die Zeugnisübergabe. Alle Schülerinnen und Schüler, die zur Prüfung angetreten waren, haben diese auch bestanden. Sechs Schülerinnen und Schüler der Klasse 9a haben den Hauptschulabschluss in der Tasche. Die Schülerinnen und Schülern der 10a und 10b verlassen die Schule mit dem Realschulabschlusszeugnis.

Darüber hinaus wurden auch die Sonderpreise der Schule für Musik an Maximilian Dufresne (9a) und der Sonderpreis Kunst an Edina–Marie Zimmermann und Lorena Rapp (beide 9a) überreicht. Für eine herausragende Leistung in der Abschlussprüfung Mathematik (Note 1,0) erhielt Lisa Gutknecht den Mathematikpreis der Landesbank. Emma Schlegel wurde für eine fehlerfreie Deutsch–Abschlussprüfung mit dem Sonderpreis im Fach Deutsch des Fördervereins ausgezeichnet. Den Sonderpreis Sprachen, gesponsert vom Elternbeirat, bekamen Lisa Gutknecht (Französisch) und Jasmin Hiller (Englisch). Die Firma Geberit zeichnete Felix Eisele mit dem Sonderpreis im Fach Technik aus und Colin Klein freute sich über den Sonderpreis Informatik der Firma Hamcos. Einen Sonderpreis für soziales Engagement des Rotary Clubs erhielten Eileen Kieferle und Sare Okcuoglu. Der letzte Sonderpreis des Abends für besonderes Engagement, gesponsert von der Firma Schlösser, ging an die