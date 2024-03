Realschule Bad Saulgau muss evakuiert werden

Vermutlich wegen eines angebrannten Essens in einem Raum im Erdgeschoss in der Realschule Bad Saulgau ist die Feuerwehr am Freitagmorgen nach einem ausgelösten Brandmeldealarm gegen 9.40 Uhr mit vier Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften ausgerückt.

Die Schule wurde während des Einsatzes der Feuerwehr evakuiert. „Es hat alles gut funktioniert, die Evakuierungspläne wurden super umgesetzt“, sagte Stadtbrandmeister Karl-Heinz Dumbeck.

Alle Schüler und Lehrer konnten sich unverletzt ins Freie retten, sodass der Unterricht nach etwa einer halben Stunde wieder fortgesetzt werden konnte.