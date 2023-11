Bad Saulgau

Rasen in Bondorf beschädigt, Polizei bittet um Hinweise

Bad Saulgau / Lesedauer: 1 min

Eine Rasenfläche zwischen Ziegelhof und Krumbach, die als Fahrstrecke für Modellfahrzeuge aufbereitet ist, ist am vergangenen Wochenende beschädigt worden. Unbekannte drehten laut Polizei offensichtlich mehrfach mit einem Auto auf dem nassen Gelände ihre Runden und richteten durch die tiefen Reifenspuren einen Schaden in Höhe von rund 1000 Euro an.

Veröffentlicht: 22.11.2023, 14:48 Von: sz