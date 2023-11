Zwei Spiele hat der FC Ostrach in der Fußball-Bezirksliga seit der Trennung von Trainer Andreas Pulz absolviert. Auf den 5:0-Sieg gegen den SV Oberdischingen folgte am vergangenen Wochenende eine 0:1-Niederlage in Krauchenwies. Interimstrainer sind Abteilungsleiter Raphael Vetter, Fabian Riegger und Torwarttrainer Thomas Löffler. Am Samstag (14.30 Uhr) empfängt der FC Ostrach die SGM FV Altshausen/SV Ebenweiler. SZ-regionalsportredakteur Marc Dittmann fragte bei Vetter nach.

Im zweiten Spiel stimmt das Ergebnis nicht

Herr Vetter, wie sind Sie mit Ihrer Mannschaft in den vergangenen zwei Wochen zufrieden gewesen?

Teils, teils. Vergangene Woche natürlich nicht ganz, rein ergebnistechnisch. Ansonsten hat sich die Mannschaft stabilsiert. 0,5 Gegentore im Schnitt: Wenn es so bleibt, ist das gut. Im Vergleich zu vorher, als die Mannschaft im Schnitt drei Gegentore pro Spiel kassierte.

Haben Sie die defensive Ordnung umgestellt?

Wir probieren den Gegner defensiver anzulaufen. Es klappt noch nicht zu einhundert Prozent. Es kann ja noch nicht alles klappen. Vergangenes Wochenende hatten wir natürlich Glück, dass es nicht nach 20 Minuten schon 0:2 steht. Aber da waren nicht auf dem Platz. Danach war es defensiv schon wieder ganz in Ordnung. Für mich hat es auf dem Feld am Rand schlechter ausgesehen, als es spielerisch war. Ich konnte es mir ja dann auch noch mal anschauen. Nur im letzten Drittel war es katastrophal. Da hätten wir uns viel mehr Chancen herausarbeiten können. Wir haben den Ball nur nach vorne reingechippt, statt unsere Außen mitzunehmen. Das war bestimmt 15- oder 20-mal der Fall.

Trio teilt sich die Aufgaben

Ansonsten stimmt der Einsatz der Mannschaft?

Im Training selbst hat es nie gemangelt, Engagement und Courage waren immer da. Ich war ja auch selbst oft im Training dabei und habe mir das angeschaut. Da ist Power und Dampf da. Nur davor hat es im Spiel selbst gefehlt. Vor allem die letzten beiden Spiele gegen Munderkingen und in Öpfingen waren erschreckend. Warum das so ist, das ist manchmal schwierig zu sagen. Ich hoffe nur, dass es jetzt etwas gebracht hat und auch so bleibt.

Wie teilen Sie sich die Aufgaben mit Fabian Riegger und Thomas Löffler?

Wir machen das gemeinsam. Weil ich der Verantwortliche bin, bin ich auch der Ansprechpartner. Grundsätzlich schauen wir aber, dass wir das gemeinsam machen, auch das Training. Wenn ich verhindert bin, macht Fabian das Training und umgekehrt,. Aber da sind wir gut abgestimmt. Wir haben ja schon zusammen gespielt, sind fast gleich alt. Und mit Thomas zusammen haben wir das gut aufgeteilt.

Fabian Riegger spielt ja auch wieder...

Hin und wieder, wenn wir ihn brauchen. Er wird auch am Samstag auf der Bank sitzen, weil die A-Jugend spielt, deshalb können wir da niemanden hinzunehmen.

Eine Rotsperre und drei verletzungsbedingte Ausfälle

Samuel Guglielmo hat in Krauchenwies die Rote Karte gesehen.

Er wäre durch gewesen, wurde gefoult. Dann lag der Gegenspieler auf ihm, es gab ein Gerangel, er wollte sich befreien, dann sah es so aus als wolle er nachtreten. Sammy glaube ich es, wenn er sagt, dass er das nicht wollte. Er wollte seinen Gegenspieler einfach nur los haben und der Schiri gibt ihm wegen versuchten Nachtretens Rot. Man kann dem Schiri keinen Vorwurf machen, wenn er das so sieht. Ich hoffe aber, dass es nicht mehr als zwei Spiele werden.

Wie schaut es insgesamt personell aus?

Es ist schon stabil, aber uns fehlen die Langzeitverletzten, mit Haris Saljanin, Daniel Rothmund und Andreas Zimmermann. Das ist natürlich schlecht für uns. Sie fehlen an allen Ecken und Enden. Wir kriegen trotzdem eine gute Elf auf den Platz. Für den Konkurrenzkampf aber fehlt es. Es fehlen Spieler, die jahrelange Erfahrung haben.

Gegner kämpft auch gegen den Abstieg

Nächster Gegner ist die SGM Altshausen/Ebenweiler. Ein direkter Gegner im Kampf gegen den Abstieg, aber auch eine Mannschaft, die nicht da hin gehört...

Mit Altshausen/Ebenweiler erwarten wir einen Gegner, der uns von der Spielanlage und Reife überlegen ist. Wir werden versuchen, das mit anderen Tugenden wettzumachen. Das kriegen wir im Moment auch gut hin. Courage und Engagement passen. Da gibt es nichts zu meckern. Das hat man auch gegen Oberdischingen gesehen. Sicher kam uns da die Startphase zugute (nach sieben Minuten stand es 3:0, d. Red.). Man darf das nicht überbewerten. Aber das war ein richtig gutes Spiel. Oberdischingen kann ja auch was, hat am vergangenen Wochenende wieder gewonnen. Wir sind definitiv konkurrenzfähig und werden das am kommenden Wochenende wieder zeigen. Doch werden wir aufpassen müssen, speziell in der Defensive, gegen den Ball. Da wird das eine Herausforderung.

Forderndes Restprogramm, Spiel im Stadion

Das Restprogramm 2023 hat es in sich. Gegen Altshausen, in Uttenweiler und Hundersingen sowie zu Hause gegen Ertingen/Binzwangen ...

Unser Ziel ist es, zu Hause sechs Punkte zu holen, um dann zu schauen, was auswärts geht. Eine Punktzahl rauszugeben macht für mich keinen Sinn.

Wo wird am Samstag gespielt?

Unser Ziel ist es, auf dem Rasenplatz zu spielen. Das wollen wir so lange wie möglich bis zur Winterpause.