Rad- und Fußweg bleibt länger gesperrt

Der Fuß- und Radweg oberhalb der Firma Claas ist voraussichtlich bis August gesperrt. Das hat Bad Saulgaus Bürgermeister Raphael Osmakowski-Miller im Technischen Ausschuss auf Anfrage von Marika Marszovski (Grüne) bestätigt. Marszovski hatte sich erkundigt, warum und wie lange der Fuß- und Radweg gesperrt ist. Hintergrund der Sperrung sind die Arbeiten für das neue Logistikzentrum des Landmaschinenherstellers Claas. Das Grundstück, auf dem das Logistikzentrum entsteht, wurde Meter tief ausgehoben, sodass ein steiler Hang an den Rad- und Fußweg grenzt. „Es könnte die Gefahr bestehen, dass der Hang rutscht. Dann wären wir voll in der Haftung“, sagte Osmakowski-Miller. Die Verwaltung sieht daher auch keine Möglichkeit eines Provisoriums. „Vielleicht kann die Sperrung aber schon früher aufgehoben werden“, so Osmakowski-Miller.