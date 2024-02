Pure Eskalation: Junger Mann verprügelt Älteren

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei im Hinterhof einer Gaststätte in der Paradiesstraße zu einem Körperverletzungsdelikt zwischen zwei 18 und 24 Jahre alten Männern gekommen.

Zunächst sollen sich die beiden gegen 1 Uhr gestritten haben. Als das Streitgespräch eskalierte, soll der 18-Jährige den Älteren mehrfach geschlagen und getreten haben.

24-Jähriger geht später zur Polizei

Beim Eintreffen der Polizeistreife wiesen Zeugen auf den leicht verletzten Geschädigten hin. Eine verständigte Rettungswagenbesatzung kümmerte sich um die weitere Versorgung der Verletzungen.

Der 24-Jährige war vor Ort zunächst nicht mehr feststellbar, kam aber noch in der Nacht selbst zum Polizeirevier Bad Saulgau. Hier gab er seine Beteiligung an. Die polizeilichen Ermittlungen zum Geschehensablauf dauern derweil an.