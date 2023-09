Mehrere Projektile haben in der Nacht zum Sonntag eine Wohnung in der Bad Saulgauer Fuchsgasse getroffen. Sie sind dort unter anderem in die Fassade des Gebäudes sowie einzelne Räume eingeschlagen. Das teilt die Polizei am Montag mit.

Hintergründe sind derzeit noch unklar

Verletzt hat sich dabei niemand. Die möglichen Hintergründe der Schussabgabe sowie Details zur verwendeten Schusswaffe sind unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Diese hat das Kriminalkommissariat Sigmaringen übernommen. Hinweise auf den oder die Tatverdächtigen gibt es derzeit nicht.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den Verantwortlichen geben kann, soll sich unter Telefon 07571/1040 melden.