Programm des Tonkunst-Festivals steht

(sz) ‐ Im Rahmen des Bad Saulgauer Tonkunst-Festivals finden in den kommenden Tagen weitere Veranstaltungen statt. Klaus Wallendorf, Mitglied bei „German Brass“ und bis vor kurzem Hornist der Berliner Philharmoniker, liest am Mittwoch, 27. September, um 20 Uhr in der Kleber-Post aus seinem autobiographischen Buch.

Die traditionelle „Nacht der Musik“ beginnt am Samstag, 30. September im Alten Kloster um 18 Uhr mit einem Konzert von Olga Balzer, Dietlind Zigelli, Matthias Lyding und Marc Lutz. Die Lehrerinnen und Lehrer der Musikschule Bad Saulgau spielen Werke der Klassik und Romantik für Bläser und Klavier von Schumann und Saint-Saens. Danach führen um 19.30 Uhr „Alban Beikircher & friends“ Arnold Schönbergs Frühwerk „Verklärte Nacht“ auf, bevor beim anschließenden Gesprächskonzert in der Kleber-Post Dominik Sackmann und der Pianist Stefan Kägi das kompositorische Schaffen Schönbergs beleuchten.

Den Abschluss der „tonkunst“ bildet am Donnerstag, 5. Oktober um 20 Uhr im Alten Kloster ein Klavierabend von Michael Endres. Nach seiner Auswanderung nach Neuseeland macht er für einen seiner seltenen Auftritte in Deutschland Station in Bad Saulgau. Er spielt die Gasteiner Sonate von Franz Schubert sowie sowie einige Werke von Louis Moreau Gottschalk.

Ermäßigte Karten für alle Veranstaltungen gibt es im Vorverkauf beim Bürgerbüro im Rathaus (Telefon 07581/2070), bei der Tourist-Information (Telefon 07581/200915) oder unter www.reservix.de.