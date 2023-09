Nach dem überraschend klaren 29:21-Heimsieg zum Saisonauftakt gegen Mitaufsteiger Remshalden folgen für die Verbandsliga-Handballer des TSV Bad Saulgau drei Auswärtsspiele. Zunächst muss das Team von Cheftrainer Thomas Potzinger am Samstag, 30. September, 20 Uhr beim TV Steinheim antreten. Da die Wentalhalle des TV im Februar 2022 niedergebrannt ist, trägt Steinheim seine Heimspiele in der Georg-Fink-Halle in Gerstetten aus.

Kaumann ‐ Spielmacher mit TSV-Vergangenheit

Bad Saulgau und Steinheim spielten zuletzt in der Saison 2019/2020 gegeneinander ‐ damals in der Landesliga. Einige Akteure von damals ‐ wie Torgarant und Routinier Tobias Mewitz und Spielmacher Dennis Kaumann sind noch immer aktiv. Kaumann dürfte den Bad Saulgauer Handballfans noch gut in Erinnerung sein, war er doch zwischen 2017 und 2019 als Spielmacher beim TSV in der Württemberg- und in der Landesliga aktiv. Steinheim spielte in der vergangenen Saison in der Verbandsliga um die Spitzenpositionen mit. Am Ende reichte es trotz teilweise spektakulärer Spiele und hoher Siege nicht ganz zum Aufstieg. Steinheim musste Wangen den Vortritt lassen.

TSV-Trainer Thomas Potzinger ist jedoch überzeugt, dass Steinheim mit seinem erfahrenen Kader diese Saison um die Spitzenplätze mitspielt ‐ und damit um den Aufstieg. Den Saisonauftakt entschied das Team von Trainer Sebastian Kieser beim Mitfavoriten Reichenbach mit 38:34 für sich, auch dank seiner treffsicheren Angreifer.

Der Aufsteiger hat Selbstvertrauen getankt

Aufsteiger TSV Bad Saulgau ist gewarnt, sieht jedoch, gestärkt durch den nicht unbedingt erwarteten Sieg gegen Remshalden, durchaus auch Möglichkeiten, den Favoriten zu ärgern.

„Wir schauen, was geht und versuchen den Schwung des Spiels gegen Remshalden mitzunehmen. Die Stimmung im Team ist gut. Wir fahren mit Selbstvertrauen hin und wollen zeigen, dass wir in die Liga gehören. Unsere Zielsetzung ist, möglichst zu punkten. Auf jeden Fall möchten wir aber ein gutes Spiel zeigen“, sagt Thomas Potzinger.

Am ersten Trainingstag dieser Woche standen positionsspezifische Übungen auf dem Programm. Daneben lag der Fokus unter anderem auf schnellen Kontern der ersten Welle. Passsicherheit ist gefragt.

Starke Rückraumachse Steinheims

Bei Ballgewinn der Abwehr sollten, so Potzingers Marschroute, die Außenspieler sofort Richtung gegnerisches Tor sprinten und die langen Pässe des Torhüters aufnehmen. Der wieselflinke Niklas Gönner von der A-Jugend war für das Match eigentlich vorgesehen, muss aber wegen Krankheit passen. Der Kader dürfte aber trotz einiger leicht angeschlagenen Spieler gut genug sein.

„Auch unsere Verteidigung wird gegen Steinheim sehr gefordert sein. Die Rückraumachse des Gegners ist sehr stark. Spielmacher Dennis Kaumann ist extrem ballsicher, die Spielanlage bei Steinheim sehr breit angelegt. Im Rückraum auf halblinks ist Tobias Mewitz, der im ersten Saisonspiel zehn Treffer erzielte, ein guter Vollstrecker und auch auf halbrechts ist auf Maximilian Rau zu achten“, warnt der Potzinger.

Da diesmal kein Fanbus eingesetzt werden kann, hofft der TSV auf möglichst viele Fahrgemeinschaften und lautstarke Unterstützung.

TSV: Bakos, Maas, Schmid alle im Tor, Dück, Schäfer, Kuttler, Balan, Fritz, Kilian, Weisser, Martin, Kohler, Schnell, Jannik Beutter.