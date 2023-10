Nach drei Auswärtsniederlagen hintereinander empfängt der TSV Bad Saulgau in der Handball-Verbandsliga am Samstag, 18 Uhr in der Kronriedhalle mit dem TSV Denkendorf wieder eine spielstarke Mannschaft. Denkendorf ist mit 8:2 Punkten Tabellenzweiter. Bad Saulgau teilt sich mit Reichenbach (2:6) Platz zehn.

Wieder wartet eine sehr schwere Aufgabe für den TSV, der mit den Zuschauern im Rücken im Bad Saulgauer Hexenkessel an die Leistung des Auftaktspiels gegen Remshalden anknüpfen will. Auch in den beiden ersten Auswärtsspielen gegen Steinheim und Unterensingen wäre mit etwas mehr Cleverness mehr drin gewesen. Nur vergangene Woche im Spiel gegen Köngen gab es einen Leistungsabfall.

Niederlage ist aus den Köpfen

Dennoch ist TSV-Cheftrainer Thomas Potzinger zuversichtlich, dass der TSV gegen diesen starken Gegner punkten kann. „Die deutliche Niederlage gegen Köngen tut weh, aber sie ist jetzt im großen und ganzen aus den Köpfen raus. Bei einem Heimspiel ist jeder heiß und will Gas geben und alles zeigen, was er drauf hat“, sagt Potzinger.

Das Trainergespann Potzinger/Utoft hat sich Videos vom physisch sehr gut aufgestellten Gegner angesehen und ist beeindruckt von dessen Spielstärke. Trumpf der Denkendorfer ist der extrem wurfgewaltige Rückraum. Die Rückraumachse steht meist sehr gut, die Kreuzbewegungen im Angriff sind automatisiert und funktionieren wie am Fließband.

Treffsichere Denkendorfer

Mit Lukas Aichele auf der halblinken Rückraumposition sticht ein wurfgewaltiger und torhungriger Spieler besonders hervor. Er übernimmt auch bei den Siebenmeterstrafwürfen meist die Verantwortung. Ebenso ist die halbrechte Rückraumposition mit Linkshänder Heiko Glatzel herausragend besetzt. Spielmacher Mattis Rhies glänzt als Ballverteiler. „Im vergangenen Jahr hatte Denkendorf einen größeren Umbruch, belegte den sechsten Platz in der Verbandsliga. Viele Spieler sind geblieben. Die Mannschaft hat sich zudem partiell verstärkt“, weiß Potzinger.

Der Coach mahnt deshalb seine Abwehr, nicht wie im Spiel gegen Köngen nur auf einer Linie zu stehen, sondern immer wieder gezielt auf den ballführenden Spieler zuzugehen. Die Spieler müssten sich rechtzeitig vom Kreis lösen, Zuordnung und Absprache müsse besser klappen, es müsse mehr Bewegung in die Defensive.

Heimspiele am Samstag und am Mittwoch

Im Angriff ist noch immer die mangelhafte Chancenverwertung die Schwäche des TSV. „Wir haben zu viele klare Chancen verworfen. Auch gab es zu viele technische Fehler. Und vor allem müssen wir im Angriff geduldig spielen, bis sich klare Chancen ergeben und diese dann nutzen. Wir hoffen wiederum auf die lautstarke Fanunterstützung, da geht Vieles leichter. Das gibt dann nochmals einen Adrenalinschub“, sagt der Trainer.

Für die Bad Saulgauer Handballer werden die kommenden Tage intensiv, da bereits am Mittwoch, 1. November, 17 Uhr ein weiteres Heimspiel ansteht. Gegner dann: Reichenbach.

TSV: Bakos, Maas, Schmid alle im Tor, Dück, Schäfer, Kuttler, Balan, Fritz, Kilian, Weisser, Martin, Kohler, Gönner, Jung.