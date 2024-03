Wenn man auswärts verliert, muss eben zu Hause gepunktet werden. So einfach ist die Situation für den TSV Bad Saulgau in der Handball-Verbandsliga im Kampf um den Klassenerhalt auf einen Nenner zu bringen. Am Samstag, 16. März, 18 Uhr, empfängt Bad Saulgau den TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen - kurz „ALLOWA“ - im Kronrieder Hexenkessel.

Nach der wiederum ärgerlichen und mit Pech verbundenen 29:37-Auswärtsniederlage beim TSV Denkendorf stehen die Hausherren unter Zugzwang und sollten gegen den direkten Konkurrenten im Abstiegskampf punkten. Der Gast hat zwei Spielen weniger absolviert als Bad Saulgau und steht mit 12:18 Punkten auf dem achten Tabellenplatz. Bad Saulgau (11:23) ist Neunter.

Mit einem Sieg sieht’s in der Tabelle besser aus

Mit einem Sieg der Heimmannschaft würden beide vorübergehend die Plätze tauschen und Bad Saulgau hätte sich ein klein wenig Luft im Abstiegskampf verschafft. Aber dass der Erfolg nur mit großem Kampfgeist, hoher Konzentration und mehr Cleverness zu schaffen ist, sollte die Potzinger-Sieben aus dem Hinspiel gelernt haben. Das verlor Bad Saulgau klar mit 22:29.

Überragende Torquote

Der Gast hat in Niklas Burtsche seinen besten Torschützen, ein pfeilschneller Linksaußen und sicherer Siebenmeterschütze. Dazu wirbelt auf rechts der nicht weniger flinke Kevin Neumaier. Weiterer Torgarant ist Rückraumspieler Leon Weiß. Der Gast ist nur schwer auszurechnen. In allen Spielen trägt sich nahezu jeder Spieler in die Torschützenliste ein. Gegen Steinheim (32:40) gelangen Burtsche vor zwei Wochen sogar zehn Treffer. Ausrufezeichen genug, die dem TSV Bad Saulgau Warnung sein sollten.

Fünf Spiele, viermal zu Hause

Natürlich baut Bad Saulgau seinerseits auf die Heimstärke und die lautstarke Unterstützung seiner außergewöhnlich großen und begeisterungsfähigen Fangemeinde. Doch das alleine wird nicht reichen. Von den bis Saisonschluss noch ausstehenden fünf Spielen hat der TSV Bad Saulgau aber viermal Heimrecht. Ein Vorteil, den man nicht verspielen sollte. Doch was zunächst vielversprechend klingt ist gleichzeitig gefährlich. In einem der Heimspiele trifft Bad Saulgau noch auf den überlegenen Tabellenführer Weinstadt - diese beiden Punkte dürften in unerreichbarer Ferne liegen.

Ein Mannschaftsteil ist besonders gefordert

Indes hat Cheftrainer Thomas Potzinger mit Co-Trainer Henrik Utoft und Fitnesscoach Michael Traub in dieser Woche sein Team auf die gegnerische Mannschaft eingestimmt. „Wir haben die Niederlage in Denkendorf abgelegt und intensiv trainiert. Die Beteiligung war gut. Wir konnten zwei Mannschaften bilden und sechs gegen sechs spielen. Mit „ALLOWA“ kommt eine harte Nuss auf uns zu mit zwei pfeilschnellen Außenspielern“, sagt der Trainer. „Da ist vor allem auf den Außen ein gutes Rückzugsverhalten gefragt. Und eine gute Verteidigung. Diese Aufgabe kommt deshalb vor allem auf Alexander Kilian, Marco Weisser und Jonas Dück zu, die hier besonders aufpassen müssen. Aber wir bereiten uns darauf vor“, versichert Potzinger.

Hart aber herzlich

„Zudem stellt der Gegner eine starke Abwehr. Wir müssen deshalb gut in die Zweikämpfe kommen und wie auch in der Defensive hart aber fair agieren. Wie gesagt, die Niederlage ist abgehakt, hinterher zu trauern nützt nichts. Am Samstag gilt es vor sicherlich wieder vollem Haus und guter Stimmung ein gutes Spiel zu zeigen und zu punkten“, fordert der Trainer von seinem Team.

TSV: Bakos, Schmid, Maas (alle im Tor); Dück, Schäfer, Weisser, Kuttler, Fritz, Kilian, Martin, Kohler, Gönner, Jung, Schnell, Balan, Beutter.