Die Polizei hat einen 17-jährigen Tatverdächtigen gefasst, auf dessen Konto 16 Einbrüche oder versuchte Einbrüche in Moosheim, Großtissen und Kleintissen gehen sollen. Bei einer Durchsuchung am vergangenen Dienstag in privaten Räumen des jungen Mannes in einer kleinen Gemeinde im Kreis Biberach wurden Beweismittel beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern weiter an.

„Gott sei Dank“, sagt Moosheims Ortsvorsteher Alfons Reuter, nachdem er davon erfährt, dass die Polizei den vermeintlichen Serieneinbrecher geschnappt hat. „Der ganze Ort war unruhig“, so Reuter, der selbst seine Haustür doppelt abgeschlossen hatte, um auf Nummer sicher zu gehen.

„So etwas sind wir in Moosheim nicht gewohnt“, ergänzt Reuter, der erleichtert ist, dass der Spuk nun hoffentlich ein Ende habe und die Bürger in Ruhe Weihnachten feiern könnten.

Innerhalb von zwei Wochen

Dem 17-jährigen Tatverdächtigen wird vorgeworfen, im Zeitraum vom 17. bis 30. November in den drei Bad Saulgauer Teilorten in mehrere Wohnhäuser, landwirtschaftliche Gebäude, Verkaufsstände, in das Vereinsheim des Schäferhundevereins und in das Moosheimer Backhaus eingebrochen zu sein. Er verschaffte sich Zutritt, indem er gewaltsam Türen oder Fenster aufbrach.

Aufgrund der Häufigkeit der Einbrüche herrschte in der Bevölkerung große Verunsicherung. Auch im Herbertinger Teilort Marbach war der 17-Jährige unterwegs. Dort war er nach SZ-Informationen Ende vergangener Woche mit einer Taschenlampe um ein Bauernhaus geschlichen. Als er von einer Bewohnerin gesehen wurde, ergriff er zu Fuß die Flucht.

Am vergangenen Dienstag führten die intensiven Ermittlungen der Polizei, die in den Ortschaften verstärkt Streife fuhr, zu einem Erfolg. Polizeibeamte aus den Revieren Bad Saulgau und Riedlingen durchsuchten die privaten Räume des 17-Jährigen in einer Gemeinde im Landkreis Biberach - angrenzend an den Landkreis Sigmaringen. Dabei konnten die Einsatzkräfte Beweismittel beschlagnahmen, die einzelnen Taten zugeordnet werden können.

Persönliche Gegenstände

Zu den beschlagnahmten Beweismitteln zählt auch Diebesgut, das der 17-Jährige gestohlen hatte - darunter waren auch persönliche Gegenstände der Geschädigten. Bei den Taten wurden neben Bargeldbeträgen, die sich auf insgesamt rund 1300 Euro belaufen, auch zwei Mobiltelefone gestohlen.

Der 17-Jährige geriet nach Hinweisen aus der Bevölkerung und nicht zuletzt aufgrund von Videoaufnahmen in Verdacht. Nun gehe es darum, dem Verdächtigen die einzelnen Taten nachweisen zu können, ergänzt der Polizeipressesprecher. Die Polizei wird demnach weiter ermitteln, Geschädigte und Zeugen befragen und nach Spuren suchen.

Akte zur Staatsanwaltschaft

Erst in einigen Wochen werden die Ermittlungen abgeschlossen sein und dann die Akte der Staatsanwaltschaft Ravensburg übergeben. „Wenn sich der vorliegende Verdacht erhärtet, wird Anklage erhoben“, sagt Oberstaatsanwalt Wolfgang Angster. Indes prüft die Staatsanwaltschaft, ob die Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft erfüllt sind. Denn gerade bei Jugendlichen müssen gravierende Gründe für eine Haft vorliegen.

Sollte es zur Anklage kommen, muss sich der 17-Jährige vor dem Jugendgericht wegen besonders schweren Fall des Diebstahls verantworten.