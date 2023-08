Polizei ermittelt nach Sachschaden an Auto

Unklar ist derzeit, wie am vergangenen Freitag, 28. Juli, ein Sachschaden in Höhe eines mittleren dreistelligen Euro–Betrags an einem Opel entstanden ist. Das teilt die Polizei mit. Der Wagen einer 70–Jährigen war nachmittags gegen 14.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufzentrums in der Max–Eyth–Straße geparkt, erst später stellte die Halterin den Schaden an ihrem Pkw fest. Weil derzeit offen ist, ob die Frau möglicherweise selbst einen anderen Pkw gestreift hat oder ihr Wagen von einem Unbekannten touchiert wurde, bittet das Polizeirevier Bad Saulgau um Hinweise. Personen, die auf dem Parkplatz einen entsprechenden Unfall beobachtet haben, oder deren Pkw nach einem Aufenthalt auf dem Parkplatz entsprechende Schäden aufgewiesen hat, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07581/4820 zu melden.