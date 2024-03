Pilgerwanderung zum Josefstag

Zu einer Pilgerwanderung auf dem oberschwäbischen Pilgerweg zum Josefstag lädt der Verein der Freunde und Förderer Oberschwäbischer Pilgerweg aus Bad Saulgau am Dienstag, 19. März. Die Pilgerwanderung führt von Wolfegg zur Pfarr- und Wallfahrtskirche nach Pfärrich.

Laut Ankündigung begleiten Pfarrer Stephan Sproll sowie das Ehepaar Rita und Egon Oehler die Pilger. Neben Impulsen sei in der Loretokapelle in Wolfegg eine Andacht zum Heiligen Josef geplant und ein Pilgersegen. Unterwegs gebe es immer wieder Zeiten der Stille und der Meditation.

Zum Abschluss soll in der Wallfahrtskirche in Pfärrich eine Heilige Messe stattfinden. Ein Begleitfahrzeug versorge die Pilger mit Imbiss und Getränken auf dem etwa 16 Kilometer langen Pilgerweg. Treffpunkt ist um 8 Uhr in Wolfegg auf dem Parkplatz bei der Gemeindehalle in der Rötenbacher Straße 35. Für die Rückfahrt von Pfärrich nach Wolfegg um 18 Uhr Uhr ist ein Bus organisiert.

Anmeldungen sind bis Mittwoch, 13. März bei Rita und Egon Oehler telefonisch unter 07581/2743 und per Mail an [email protected] möglich.