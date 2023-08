Ruhe finden, aber auch Geselligkeit — Das sollen die Pilger auf der gemeinsamen Wanderung zum Fest Mariä Himmelfahrt am Dienstag, 15. August. In diesem Jahr führt die Etappe auf rund 19,5 Kilometern von Untereggatsweiler nach Friedberg.

Vor 15 Jahren haben Rita und Egon Oehler den Verein Oberschwäbischer Pilgerweg ins Leben gerufen. Auf mehr als 1000 Kilometern verbindet er rund 100 Wallfahrtsorte. „Mit den Kapellen, Klöstern und Kirchen haben wir hier so viele Schätze, die die Gegenwart Gottes spürbar machen. Das wollten wir den Menschen wieder näher bringen“, sagt Rita Oehler. Unter anderem mit Unterstützung der damaligen Landräte aus Sigmaringen, Ravensburg und Biberach kam so das Wegenetz zustande.

Patrozinium in Friedberg

Jedes Jahr organisieren Rita und Egon Oehler mehrere Wallfahrten. Die zum Fest von Mariä Himmelfahrt ist dabei etwas Besonderes. Denn Ziel ist immer Friedberg, wo an dem Tag in der Wallfahrtskirche zugleich das Patrozinium stattfindet.

Für die Kirchengemeinde gibt es in diesem Jahr drei besondere Anlässe: Seit 275 Jahren ist Friedberg Wallfahrtsort, seit 270 Jahren besteht die Sieben–Schmerzen–Bruderschaft und vor 100 Jahren wurde die Kirche neu geweiht nachdem sie eine neobarocke Ausstattung erhalten hat.

Pilgern ist für Egon Oehler eine Art Gebet mit den Füßen. „Glaube und Natur finden dabei zusammen. Sich auf den Weg zu machen, bedeutet mir eine Auszeit vom Alltag zu nehmen“, sagt der Friedberger. An den heiligen Orten gebe es Gelegenheit, Gott Sorgen und Bitten mitzuteilen oder auch Dank zu sagen. Daher spielt an Mariä Himmelfahrt auch die Tradition der Kräuterbüschel.

Legende von duftenden Kräutern

Laut einer Legende kamen nach Marias Tod Apostel an das Grab, fanden es jedoch leer vor. Die Gottesmutter war bereits mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen. „Doch aus dem Grab strömte der Legende nach der herrliche Duft von Blumen und Kräutern“, berichtet Rita Oehler. Sie stünden für die Heilkraft und Schönheit der Schöpfung, aber auch die Dankbarkeit für das, was Gott uns schenke.

Für den Auftakt in Untereggatsweiler haben Oehlers Segenskärtchen drucken lassen. Gemeinsam sollen die Pilger ein Gebet sprechen, um Segen in den Alltag zu bringen. „Das soll auf Ruhe und Frieden einstimmen. Nicht nur die vergangenen Jahre haben etwas mit den Menschen gemacht. Aktuell haben viele von ihnen Probleme und Sorgen, durch den Alltag zu kommen“, sagt Egon Oehler.

Begleitfahrzeug für müde Pilger

Rund 115 Anmeldungen gibt es bislang, die Teilnehmer sind zwischen 40 und 80 Jahre alt. Wem die Kräfte schwinden, der kann in ein Begleitfahrzeug steigen und so trotzdem an allen Wallfahrtsorten der Etappe dabei sein.

Anmeldungen nimmt der Verein der Freunde und Förderer Oberschwäbischer Pilgerweg bis Freitag, 11. August, entgegen. Weitere Infos und Anmeldung beim Ehepaar Rita und Egon Oehler aus Friedberg, Telefon 07581/2743 oder per Mail: info@oberschwäbischer-pilgerweg.de.

Der Preis einschließlich Bustransfer, Mittagsimbiss, Kaffee und Kuchen sowie Getränke für unterwegs beträgt Euro 25. Bitte mitbringen: Rucksack, gute Wanderschuhe, Sonnen– und Regenschutz.

Treffen in Friedberg

Der Zeitplan sieht ab 7.30 Uhr das Eintreffen der Pilger am Dorfgemeinschaftshaus in Friedberg vor. Um 8 Uhr fährt der Bus nach Untereggatsweiler, wo es um 8.30 Uhr von Dekan Peter Müller einen geistlichen Impuls und den Pilgersegen in der Kapelle St. Georg gibt.

Um 9 Uhr startet die Wanderung mit ihm in Richtung Steinbronnen. Um 10.30 Uhr findet die Marienandacht an der Lourdesgrotte statt, nach dem weiteren Marsch gibt es um 13 Uhr einen gemeinsamen Imbiss im katholischen Gemeindehaus in Bad Saulgau.

Um 14.15 Uhr geht die Wanderung weiter zum Kloster Sießen, wo um 15 Uhr eine Anbetungszeit in der Klosterkapelle geplant ist. Anschließend können die Teilnehmer sich bei Kaffee und Kuchen im Klosterhof stärken.

Abschluss im Dorfgemeinschaftshaus

Gegen 16.15 Uhr machen die Pilger sich auf den Weg nach Friedberg, wo um 18.30 Uhr die Festmesse zum Kirchenpatrozinium mit Segnung der Kräuterbüschel beginnt. Anschließend ist gemütliches Beisammensein im Dorfgemeinschaftshaus geplant.