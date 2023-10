Pflegestützpunkt berät Betroffene, Angehörige und Interessierte

Von der Beantragung eines Pflegegrads über die Anforderung von Hilfe im Haushalt bis hin zur Suche nach Betreuungsmöglichkeiten in einer Tagespflege-Einrichtung: Rund um das Thema Pflege müssen Betroffene oft eine ganze Reihe von Angelegenheiten regeln. Hilfe bekommen sie, ihre Angehörigen und alle weiteren Interessierten beim Pflegestützpunkt des Landkreises Sigmaringen. Dort erhalten sie Antworten auf ihre Fragen, umfangreiche Informationen und Unterstützung zur Pflegeberatung, um bei den zuständigen Stellen die nötigen Anträge stellen zu können. Für jeden Einzelfall werden individuelle Lösungen gesucht, die sich an der Lebenssituation der Betroffenen orientieren.

Bei einem Vortrag am Mittwoch, 15. November, um 18 Uhr in Bad Saulgau informiert der Pflegestützpunkt rund um das Thema Pflege und insbesondere darüber, wie und wo ein Pflegegrad beantragt wird und welche Änderungen der Leistungsansprüche im kommenden Jahr anstehen. Veranstaltungsort ist der Bürgertreff des Vereins Bürger helfen Bürgern, Karlstraße 7/1 in Bad Saulgau. Zur Veranstaltung eingeladen sind Betroffene, pflegende Angehörige sowie alle weiteren Interessierten.