Pfarrer Ludwig Endraß ist tot

Die Kirchengemeinden Braunenweiler, Moosheim und Renhardsweiler und mit ihnen die ganze Seelsorgeeinheit Bad Saulgau trauern um ihren langjährigen Pfarrer Ludwig Endraß, der völlig überraschend am vergangenen Donnerstag in seiner Heimat Niederwangen im Allgäu im Alter von 79 Jahren gestorben ist. Damit schließt sich ein Lebenskreis eines engagierten und den Menschen zugewandten Diener Gottes, der in dessen Garten gewirkt und viele Spuren hinterlassen hat.

Junger Kaplan

Nach seiner Priesterweihe 1970 und seiner Vikarzeit in Schramberg und Riedlingen führte ihn der Weg schon bald nach Saulgau. 1973 kam Ludwig Endraß als junger Kaplan nach Saulgau. Als begeisterter Jugendseelsorger übernahm er schon bald das Amt des Dekanatsjugendleiters. „Diese Aufgabe habe ich in bester Erinnerung behalten“, sagte er bei seiner Verabschiedung in den Ruhestand im Jahr 2014.

Nicht nur er, sondern viele, die an den von ihm geleiteten Freizeiten und Dekanatskinder– und jugendchortagen teilgenommen haben, haben die Zeit in bester Erinnerung. Am 30. Oktober 1983 wurde Ludwig Endraß als Pfarrer für Braunenweiler feierlich eingesetzt. Als Pfarradministrator übernahm er auch die Pfarrei Moosheim. Später kam die Kirchengemeinde Renhardsweiler dazu. Auch als Pfarrer blieb er weitere zehn Jahre Dekanatsjugendseelsorger.

Stellvertreter von Thomas Maria Renz

Weiter legte Endraß großen Wert auf die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, mit Firmlingen und Ministranten. Er unterrichtete Religion in den Grundschulen in Renhardsweiler und Marbach. 1992 begann seine Arbeit auf Dekanatsebene.

Ludwig Endraß wurde zum Stellvertreter von Thomas Maria Renz gewählt, der damals das Amt des Dekans übernahm. Als dieser 1997 zum Weihbischof ernannt wurde und nach Rottenburg ging, wurde Ludwig Endraß zum Dekan gewählt. Über zwei Wahlperioden blieb er bis 2011 im Amt.

2014 geht er in den Ruhestand

In seine Amtszeit fiel die Diskussion um die Auflösung des Dekanats Saulgau. Die Selbstständigkeit konnte bei der Dekanatsreform durch die enge Anbindung an das Dekanat Biberach gerettet werden. Die Zusammenarbeit von Gemeinden in Seelsorgeeinheiten war das zweite große Thema seiner Amtszeit.

2014 ging er nach 41 Jahren priesterlichem Wirken in der Seelsorgeeinheit Bad Saulgau und dem Dekanat Saulgau in den Ruhestand. Dieser verbrachte er in seiner Heimatgemeinde Niederwangen, wo er bis zuletzt viele Dienste als Priester und Seelsorger übernahm. In seiner ihm eigenen Verschmitztheit begründete er seinen Umzug in seine Heimatgemeinde mit: „Ein Allgäuer kehrt im Alter immer in seine Heimat zurück“.

Dekan Müller würdigt ihn

Seinen ehemaligen Wirkungsstätten blieb er aber weiterhin treu. Man sah ihn nicht nur bei vielen kirchlichen und weltlichen Anlässen, sondern so manchen Gottesdienst und so manche Taufe hat er auch hier gefeiert. „Wir alle haben einen liebenswürdigen Menschen und Mitbruder, einen vorbildlichen Priester und eifrigen Seelsorger verloren“, würdigt Dekan Peter Müller seinen Vorgänger im Amt und spricht damit allen, die Ludwig Endraß erleben durften, aus der Seele.