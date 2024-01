Peter Bause glänzt als „Theatermacher“

Peter Bause ist dem Bad Saulgauer Theaterpublikum aus mehreren Gastspielen unter anderem als herausragender Brechtdarsteller in Erinnerung. Nun wurde er in der Titelrolle des 1985 erschienenen Stücks „Der Theatermacher“ von Thomas Bernhard (1931-1989) auf der Bühne des Stadtforums gefeiert. Der 82-Jährige bewältigte über zwei Stunden ein grandioses Textvolumen scheinbar mühelos. Das Stück selbst, eine Komödie des österreichischen Schriftstellers, hinterließ bei etlichen Zuschauern aber manches Fragezeichen.

Schon der erste Auftritt des Protagonisten Bruscon alias Peter Bause auf der Bühne des Stadtforums ließ ahnen, dass es sich bei dem hochgewachsenen Mann in hellem Staubmantel und weißem Anzug um einen höchst egozentrischen Menschen handeln musste, der sich ständig selbst beweihräucherte und nach allen Seiten Beleidigungen austeilte. Opfer Nummer eins war der Wirt des Gasthofs „Schwarzer Hirsch“ (Alexander Klages), ein brav-devot um das Wohl des polternden Gastes bemühter Bursche in Unterhemd, fleckiger Schürze und Gummistiefeln.

Treffpunkt der beiden war die in düsterem Schwarz gehaltene und bis auf einen Holzstuhl unmöblierte Gaststube des Hirschen, wo sich auch alle weiteren Szenen abspielten. In diesem Saal, „einem Saustall mit einer Wandscheußlichkeit“, wie Bruscon mit vielsagend direktem Blick in den Zuschauerraum verkündete, plante der nach eigenem Bekunden frühere Staatsschauspieler, sein selbst verfasstes Bühnenstück „Das Rad der Geschichte“ zusammen mit seiner Familie aufzuführen. Sein Beweggrund? Er wollte dem „Proletariat“, sprich den Bewohnern des 280-Seelen-Nests Utzbach in der „verflucht kleingeistigen Provinz“ Kultur nahebringen. Damit hatte Autor Thomas Bernhard seinem Protagonisten eine Basis geschaffen, von der dieser satirisch-verletzend gefärbte Seitenhiebe in diverse Richtungen austeilen konnte.

Seine Schmähreden besaßen in ihrer frech-unverschämten Überheblichkeit genügend Zündstoff, um im Publikum regelmäßige Lacher auszulösen. Unter anderem bekamen die Institutionen Theater und Kultur ihr Fett weg. Das Bild der Frau wurde aus dem Blickwinkel des Machos kommentiert: „Frauen sind nicht so wendig wie wir.“ „Was die Kunst betrifft, haben wir das weibliche Geschlecht nie im Theater gebraucht.“ Außer dem „Theatermacher“ und dem Wirt standen Bruscos Ehefrau Agathe sowie Tochter Sarah und Sohn Ferraccio auf der Bühne, die vom Familienoberhaupt ständig gedemütigt wurden.

Die Rollen dieser Familienmitglieder spielte Jessica Kosmalla in Personalunion: eine verhuschte, verhustete Agathe und zwei glubschäugige, leicht debil wirkende Kinder, denen Bruscon Talentlosigkeit und dadurch die Schuld am Scheitern seines Theaterstücks vorwarf. In diesem Zusammenhang kam ein einziger selbstkritischer Moment Bruscons ins Spiel, als er sich fragte, ob sein Theaterstück vielleicht doch nicht ganz gelungen sei. Dessen Aufführung kam letztlich nicht zustande, obwohl entgegen aller Erwartung genügend Zuschauer erschienen waren. Sie stürmten davon, nachdem ein heftiges Gewitter den benachbarten Pfarrhof in Brand gesetzt hatte.

Im Rückblick bot Peter Bause dem Bad Saulgauer Publikum das hervorragend gespielte Psychogramm eines narzisstischen Menschen, der andere demütigt, um sein Ego zu stärken. Doch Zuschauer, die in Bernhards Stück eine fortschreitende Handlung, eine Entwicklung und Spannung erwartet hatten, fühlten sich durch die von Sprache geprägte, einem zweistündigen Monolog ähnelnde Aufführung irritiert. Teils sogar gelangweilt durch das ständige Bombardement mit satirischen Bonmots. Und sie vermissten eine deutliche Botschaft des Autors.