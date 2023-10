Zum bereits 21. Mal hat der TC Altshausen das Kleinfeld-Turnier für Kinder der Alterskategorien U 8 und U 10 um den Bofrost-Cup ausgerichtet. Dank der Mithilfe der Mitglieder des TCA im Clubheim bei der Bewirtung und als Schiedsrichter konnte das Turnier ‐ organisiert von Jugendwart Frank Fink ‐ reibungslos ablaufen.

Insgesamt traten 60 Kinder in den Gruppen Jungen U 8 und U 10 und Mädchen U 8 und U 10 an. Sie kamen aus dem Bezirk Oberschwaben-Bodensee. Viele Kinder kamen mit Eltern, Omas, Opas und Geschwistern.

Zehn Kinder aus Altshausen

Erfreulich aus Altshausener Sicht war, dass der TC Altshausen selbst mit zehn Kindern die größte Teilnehmerzahl stellte: Anna Krattenmacher Carla Mohr, Louisa Hempel, Paula Obert, Stefanija Mladenovic, Philomena Trolliet, Leonardo Hempel, Ole König, Patrick Reck und Leopold Riegger schwangen das Racket für den TCA.

Einige Kinder spielten ihr erstes Turnier. In der Kategorie Mädchen U 10 gewann Paula Obert (Jahrgang 2013) alle sechs Matches und gewann am Ende im Finale knapp, mit 4:3 gegen Lina Faisst (TC Überlingen). Somit stellte der TC Altshausen auch eine Turniersiegerin. Die besten vier Spielerinnen und Spieler in jeder Altersgruppe erhielten Pokale und Schläger. Alle Kinder erhielten Urkunden, einen Eisgutschein und Kuchen.

Gegen 15 Uhr nahm der Vorsitzende Marc Mohr die Siegerehrung vor und bedankte sich noch einmal bei allen fürs Mitspielen und bei den Mitgliedern für ihre Unterstützung.