Partien von Mengen und Hohentengen sind abgesagt

Nachdem am Donnerstagvormittag bereits alle fürs kommende Wochenende vorgesehenen Fußballspiele im Bezirk Donau abgesagt worden sind, wurden am Freitagmorgen auch die fürs Wochenende verbliebenen Landesligaspiele abgesagt. Darunter auch die Partien des FC Mengen beim FV Ravensburg II (Samstag) und das Spiel des SV Hohentengen gegen den FC Albstadt (Sonntag). Ebenfalls abgesagt: TSV Straßberg - TSV Harthausen/Scher und SV Baindt - FC Wangen. Diese Partie war bereits im Laufe der Woche abgesagt worden. Bereoits im Vorfeld verlegt worden waren die Partien SV Mietingen - Ol. Laupheim (neuer Termin: Mi., 17. Apr., 18 Uhr), SV Sulmetingen - SV Ochsenhausen (Mi., 24. Apr., 18 Uhr) und die Partie des TSV Riedlingen beim TSV Heimenkirch (Mi., 1. Mai, 15 Uhr). Für die erst am Freitag abgesagten Spiele gibt es noch keinen Nachholtermin. Damit ist auch die Landesliga 4 in der Winterpause.