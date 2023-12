Die Padelanlage des Tennisclubs Bad Saulgau steht. In etwas mehr als vier Wochen errichtete der Verein dort, wo einst Platz 9 auf der Anlage an der Wallstraße war, eine Art Käfig, in dem die Trendsportart, deren Hochburgen Spanien, Italien und Skandinavien sind, gespielt werden kann.

Damit ist der TC Bad Saulgau einer der Vorreiter für das Padel-Tennis in Oberschwaben, wo es nur beim TC Ravensburg eine vergleichbare Anlage mit vier Plätzen gibt, die ebenfalls seit wenigen Wochen in Betrieb ist. Die Tennisclubs der Region versprechen sich von den Padelanlagen, ein jüngeres Publikum anzusprechen.

Viele Vereine sind überaltert

Denn viele der rund 9000 Tennisvereine in Deutschland mit rund 1,8 Millionen Mitgliedern sind überaltert. „Ich denke schon, dass wir einige, die kommen, um Padel zu spielen, fürs Tennis gewinnen können“, sagt Holger Beck, stellvertretender Vorsitzender des TC Bad Saulgau. Denn: Padel ist grundsätzlich schneller zu erlernen, auch weil von unten aufgeschlagen wird. Und es wird eigentlich nur im Doppel gespielt.

Zusammen mit einer Gruppe, die nach Wegen gesucht hat, den Tennissport in Bad Saulgau neu aufzustellen, habe man die Idee zur Padelanlage gehabt. „Ich war und bin immer offen für neue Sportarten“, sagt der ehemalige Handballer Holger Beck. „Vom Padel konnten wir uns in Pleidelsheim ein Bild machen, es selbst ausprobieren. Das war eine tolle Erfahrung.“

Das sind die Kosten

Auch der Vorsitzende Gernot Maier ist vom Padel-Tennis überzeugt. „Der Deutsche Tennis-Bund und der Württembergische Tennis-Bund fördern das“, sagt Maier. Und dank der Sponsoren- und Fördergelder sowie dank des Crowdfunding sei die Anlage auch in Bad Saulgau finanziell darstellbar. „Die Anlage kostet insgesamt zwischen 75.000 und 80.000 Euro.

Ein erstes Testturnier hat auch schon stattgefunden. Die Spieler waren mit Spaß dabei. (Foto: TC Bad Saulgau )

Alleine die Bodenplatte, die gewisse Anforderungen erfüllen muss, kostet 32.000 Euro. „Die Hälfte davon hat die Firma Reisch übernommen, 10.000 Euro konnten wir über eine Crowdfunding-Aktion generieren, hinzu kamen Sponsorengelder“, so Maier.

Außerdem sei der Zuschuss durch den Württembergischen Landessportbund von rund 15.000 Euro „zu 95 Prozent“ durch, rechnet Maier vor. Das finanzielle Engagement des Vereins sei mit 18.000 bis 19.000 Euro realisierbar.

Aufbau braucht am meisten Zeit

„Nur dem unentgeltlichen Einsatz der Vereinsmitglieder ist die Realisierung der Padelanlage zu verdanken. Unsere Mitglieder haben über 260 Arbeitsstunden geleistet“, sagt Holger Beck. Der Löwenanteil floss in den eigentlichen Aufbau der Padelanlage. Dreieinhalb Tage lang arbeiteten vier Helfer je acht Stunden unter Anleitung des Supervisors der ausführenden Firma (insgesamt 112 Stunden).

Ich glaube, es wird in Zukunft drei Gruppen geben. Holger Beck

Außerdem beteiligten sich die Vereinsmitglieder bei Fragen der Finanzierung und Planung, an den Vorarbeiten und beim Anschließen der Elektrik und der Instandsetzung der Außenanlage.

Der Untergrund des Padelplatzes besteht aus Kunstrasen. Das zehn mal 20 Meter große gesamte Spielfeld teilt ein Netz und wird von einer Rundumbande begrenzt. „Unser Boden ist ein hochwertiger Kunstrasen, der mit Spezialsand eingesandet wird“, erklärt Holger Beck. Das Netz ist elektrogeschweißt, die Verglasung um das Spielfeld ist mit einem Anti-Verletzungssystem ausgestattet. „Gehärtetes Glas, dreimal zwei Meter und zwölf Millimeter dick“, ergänzt Beck.

Mit Flutlicht

Dazu ermöglicht ein Flutlicht mit vier LED-Panelen, dass in Bad Saulgau auch bei Dunkelheit weitergespielt werden kann. Und: Die Anlage ist so konstruiert, dass sie ohne Bewässerung auskommt.

„Ich glaube, es wird in Zukunft drei Gruppen geben. Eine, die nur Padel-Tennis spielt, eine andere, die beides spielt, weil sie Padel mal probieren will und dann dabei bleibt und eine dritte Gruppe, die natürlich weiter nur Tennis spielt“, sagt Holger Beck. Ziel sei es auch gewesen, so Beck, ein zusätzliches attraktives Angebot zu schaffen, ohne dafür einen städtischen Zuschuss in Anspruch zu nehmen.

Erster Test

Der Verein will die Padelanlage sobald wie möglich der Öffentlichkeit vorstellen. Einen ersten Test gab es am 1. November. Vereinzelt können Mitglieder die Anlage schon in naher Zukunft testen, einen genauen Modus Vivendi erarbeiten Gernot Maier und der Verein derzeit.

Im Frühjahr soll es dann einen Tag der offenen Tür geben, an dem die breite Öffentlichkeit einen Einblick in die Neuerungen des Tennisclubs erhält.