Nach den Siegen setzen sich die SG ertingen/Binzwangen und die SG Blönried/Ebersbach in der oberen Tabellenhälfte fest. Ostrach musste gegen Altshausen einen Rückschlag hinnehmen, dagegen war es für die Gästeelf ein wichtiger Dreier. Uttenweiler und Sig’dorf erleiden erneut hohe Niederlagen.

FC Ostrach ‐ SGM Altshausen/Ebenweiler 0:1 (0:1)

Tore: 0:1 Martin Funk (5.). ‐ Gelb-Rot: SGM FVA (62.). ‐ Z.: 200. ‐ „Es läuft halt so, wie es derzeit läuft“, sagte ein enttäuschter Raphael Vetter in der Rückschau. Bereits nach fünf Minuten fiel das Tor des Tages. Nach einem langen Ball war sich die FCO-Verteidigung nicht ganz einig. In der Folge gab es ein Foul, einen Freistoß, den Torhüter Pialoudis prallen ließ, kein Verteidiger rückte nach, Martin Funk war mit dem Kopf zu Stelle ‐ 0:1. In der Folge hatte Ostrach mehr vom Spiel, doch Rene Zimmermann zweimal und der später eingewechselte Luca Senn einmal trafen jeweils die Latte. Die dickste Chance zum Ausgleich hatte Moritz Roth, doch seinen Abschluss köpfte Martin Funk von der Linie. Kurz drauf wurde Funk ausgewechselt.

SG Altheim ‐ FC 1911 Krauchenwies/Hausen a.A./Göggingen 1:1 (0:0)

Tore: 1:0 Martin Pfänder (59./E), 1:1 Simon Kronenthaler (72.). ‐ Gelb-Rot: SGA (63.). ‐ „Es war ein turbulentes Spiel“, sagte Johannes Rech am Samstag. Held des Spiels auf Altheimer Seite war Torhüter Kennet Leitko, der zwei Elfmeter hielt. Nach einer Altheimer Notbremse gab es in der 63. Minute Gelb-Rot. Trotzdem hielten die Gastgeber die Partie offen. Der Schiedsrichter leitete das Spiel souverän.

TSV Sigmaringendorf ‐ SG Öpfingen 0:5 (0:2)

Tore: 0:1 Jonas Herde (20.), 0:2 Marcel Siegler (34.), 0:3 Sandro-Nicola Armbruster (60.), 0:4 Gabriel Koch (66./E), 0:5 Marcel Siegler (71.). ‐ „Es war von uns richtig schlecht gespielt“, kommentierte TSV-Trainer Dieter Spähler am Sonntag die Leistung seiner Mannschaft. „Halbzeit eins war noch einigermaßen okay, die zweite gar nicht. Über 90 Minuten vier Torabschlüsse ‐ das ist einfach zu wenig. Wir haben einfach einmal mehr zu viele Abspielfehler gemacht.“

SGM TSV Ertingen/SV Binzwangen ‐ Spfr Hundersingen 3:1 (0:0)

Tore: 0:1 Dennis Heiß (49.), 1:1 Johannes Jäggle (67.), 2:1 Dennis Forstenhäusler (84.), 3:1 Johannes Jäggle (90.). ‐ Z.: 150. ‐ „Mal wieder haben wir das Spiel von der Bank gedreht und entschieden“, sagte SGM-Trainer Steffen Maurer nach dem Spiel. „In der ersten Halbzeit hatten wir einige Fehler im Aufbau.“ Das blieb zunächst ohne Konsequenzen. Nach einem Foul des SGM-Torwarts an Timo Bischofberger gab es in Minute 49 Elfmeter, den Dennis Heiß verwandelte. Doch danach fand Ertingen ins Spiel. Zwei ruhende Bälle brachten die Wende. Zunächst köpfte Jäggle eine Freistoßflanke ein (67.), dann tat es ihm Forstenhäusler nach einer Ecke gleich (84.). Das dritte Tor fiel nach einem Pass in die Tiefe auf Johannes Jäggle, der noch zwei Gegenspieler aussteigen ließ. „Jetzt haben wir ein Polster nach hinten“, sagte Maurer.

FV Bad Schussenried ‐ SV Uttenweiler 4:0 (4:0)

Tore: 1:0 Daniel Schmid (6.), 2:0 Luca Maucher (12.), 3:0 Nico Junker (33.), 4:0 Marcel Liebhardt (38.). ‐ Z:. 120. ‐ Auch in Bad Schussenried kämpften beide Mannschaften mit den schwierigen Verhältnissen. „Das Ergebnis spiegelt nicht zu einhundert Prozent den Spielverlauf wider“, sagte Bad Schussenrieds Trainer Schmid nach der Partie. „Es war knapper, als es das 4:0 aussagt. Uttenweiler hatte Chancen. Wir waren effektiv.“ Das 1:0 war ein direkter Eckball, vor dem zweiten und dritten Tor kombinierten sich die Violetten schön nach vorne, das vierte Tor entsprang einer Einzelleistung.

SGM SC Blönried/SV Ebersbach ‐ SV Oberdischingen 5:1 (2:1)

Tore: 0:1 Jonah Ziegler (12.), 1:1 Lorenz Weiß (23.), 2:1 Fabian Müller (30.), 3:1 Samuel Maier (54.), 4:1 Hannes Bodenmüller (73.), 5:1 Alexander Knörle (82.). ‐ Z.: 150. ‐ In den ersten Minuten kam der Gastgeber nicht ins Spiel und nach einem Ballverlust im Aufbau auf der linken Seitekam der Ball schnell nach vorne ‐ 0:1. Dann bewahrte Marcel Halder nach einem Fernschuss der Gäste sein Team vor einem höheren Rückstand. In der Folge kam die SG besser ins Spiel. Nach einem Angriff über außen chippte Müller den Ball auf Lorenz Weiß, der mit seinem Flugkopfball schneller am Ball war als Oberdischingens Keeper. Dem 2:1 ging ein Doppelpass zwischen Fabian Müller und Sam Maier voraus, der seinerseits Müller schickte. In der Folge hatte der Gastgeber, der auf Linus und Jakob Weiß verzichten musste, mehr vom Spiel und baute den Vorsprung aus.

SGM SW Rottenacker/Munderkingen ‐ TSG Ehingen 2:1 (1:1).

Tore: 1:0 Florian Stiehle (34.), 1:1 Fabian Heitele (43.), 2:1 Florian Stiehle (90.).