Raphael Osmakowski-Miller ist am Sonntag zum neuen Bürgermeister von Bad Saulgau gewählt worden. Der 53-jährige Polizeibeamte erhielt 60,27 Prozent der Stimmen. Auf Stadtbaumeister Roland Schmidt entfielen 39,30 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 55,72 Prozent.

Großes Interesse

Als am Sonntagabend um 18 Uhr die Wahllokale schlossen, waren bereits etwa 250 Bürger in der Stadthalle Bad Saulgau, um die Ergebnisse auf der Leinwand zu verfolgen. Kandidat Roland Schmidt wartete mit seiner Frau gespannt auf die ersten Prozentzahlen. Raphael Osmakowski-Miller kam erst später mit seiner Familie in die immer voller werdende Stadthalle.

Ich will die Uhr auf null zurückdrehen, jedem, der es ehrlich meint, die Hand reichen und Brücken bauen. Raphael Osmakowski-Miller

Es dauerte bis 18.13 Uhr, ehe der erste Wahlbezirk ausgezählt war. In Wolfartsweiler erhielt Osmakowski-Miller 74 Prozent der Stimmen, Stadtbaumeister Roland Schmidt 24 Prozent.

Balken bleibt konstant

Nach und nach gab Wirtschaftsförderin Ilona Boos die Ergebnisse bekannt. Schmidt gewann im Wahlbezirke Haid/Sießen. Statt 74 Prozent waren es dann zwischen 62 und 63 Prozent. Aber der grüne Balken für Osmakowski-Miller blieb konstant ‐ auch in den sechs Wahlbezirken der Kernstadt, die der ehrenamtliche Bürgermeister von Beuron alle für sich entscheiden konnte.

Der Vorsprung wuchs auf knapp 1500 Stimmen, sodass nach mehr als der Hälfte aller ausgezählten Wahlbezirke den Bürgern klar war: Der neue Bürgermeister von Bad Saulgau heißt Raphael Osmakowski-Miller.

Großtissen fehlt

Bevor Doris Schröter ihrem Nachfolger gratulieren konnte, fehlte noch die Auszählung aus Großtissen, dem letzten von 23 Wahlbezirken. Osmakowski-Miller nahm aber bereits die ersten Glückwünsche entgegen ‐ mit Tränen in den Augen.

Osmakowski-Millers Ausdauer wird belohnt Warum der 53-Jährige gewinnt, hat laut SZ-Redaktionsleiter Dirk Thannheimer einen bestimmten Grund. Den ganzen Kommentar gibt es hier

Tränen, die er auch nicht verbergen konnte, als er nach einem langen Applaus auf die Bühne gebeten wurde ‐ die er mit seiner Frau und seinen beiden erwachsenen Kindern betrat. Hinter der Familie wurde das Endergebnis auf die Leinwand projiziert: 60,27 Prozent (4673 Stimmen) für Raphael Osmakowski-Miller, 39,30 Prozent für Roland Schmidt (3047 Stimmen).

Es gibt keine falschen oder richtigen Entscheidungen, sondern Entscheidungen die getroffen werden. Roland Schmidt

Als er Anfang des Jahres in den Wahlkampf eingestiegen sei ‐ so Osmakowski-Miller ‐ „haben mir viele Leute den Vogel gezeigt“. Er habe über diesen Zeitraum aber jeden Winkel von Bad Saulgau kennengelernt.

1 von 13

Aber gerade die letzte Woche sei nicht die tollste Woche in seinem Leben gewesen. „Ich will die Uhr auf null zurückdrehen, jedem, der es ehrlich meint, die Hand reichen und Brücken bauen“, ergänzte Osmakowski-Miller, der in der Grundschule von seinem Lehrer nach seinem Berufswunsch gefragt wurde.

Traum geht in Erfüllung

Seine Antwort als Kind: Bürgermeister von Bad Saulgau. „Sie haben sich ihren Lebenstraum erfüllt“, sagte Landrätin Stefanie Bürkle, die auch Roland Schmidt dafür dankte, dass er durch seine Kandidatur überhaupt einen Wahlkampf möglich gemacht habe.

Schmidt blieb nach der Wahlniederlage gefasst. „Das ist Demokratie. Es gibt keine falschen oder richtigen Entscheidungen, sondern Entscheidungen die getroffen werden“, sagte Schmidt, der kurz nach der Bekanntgabe des Wahlergebnisses die Stadthalle verließ, während drinnen Raphael Osmakowski-Miller von den in der Schlange stehenden Bürgern beglückwünscht wurde.