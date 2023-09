Orchester wird zum Chor

Am Samstagabend kam das Publikum des ausverkauften Stadtforums abermals in den Genuss einer Welturaufführung, der „Japanese Suite“ des siebzehnjährigen Immanuel Metzger aus Tuttlingen. Selbst hochbegabter Musiker, kam diesmal das von ihm komponierte Werk erstmalig zu Gehör.

Inspiriert von japanischer Volksmusik und deren Struktur, gelang ihm ein umwerfendes Werk welches er einbettet in sinfonisch angelegter europäischer Musik. Die KonzertbesucherInnen kamen zu einen Hörgenuss der Extraklasse.

Wer möge je auf so einen fulminanten Auftakt zum Tonkunstfestival verzichten wollen, bei dem die mehr als erwähnenswerten Qualitäten der Begabungen junger Menschen, die mit Oberschwabens Perle der Jungen Philharmonie nunmehr seit 14 Jahren Forum als sinfonisches Projektorchester mit größter Bandbreite den Abend als einzigartiges Klangerlebnis unvergesslich machen.

Die strahlenden Gesichter der Akteure, welche in farbenfrohen Kleidern und eleganten Anzügen die Aufführung von Mozarts Jupitersinfonie, der Japanese Suite und der 5. Sinfonie von Jean Sibelius wiedergaben, liessen nochmals den Sommer aufblühen. Dabei auch ein Stück zu spielen, von einem, der „Ihren“ der ebenfalls bei der JPO musiziert, ließ den Funken sprühen und man spürte die unmittelbare Identifikation des Ensembles mit dieser Musik daran, wie kraftvoll und mit großer Spielfreude musiziert wurde.

Allem voran steht der musikalische Leiter Alban Beikircher, der es erneut verstand, durch sorgfältige Programmwahl und seinem Gespür für Neues große Werke in nur vier Gesamtproben einzustudieren und damit den Konzertbesuchern einen musikalischen Hochgenuss zu bereiten.

Eingestimmt wurde das Publikum mit Mozarts großer 41. Sinfonie, der später sogenannten Jupitersinfonie, in der er alle Kenntnisse seines Musikschaffens hineingeschrieben hat, mit höchster kompositorischen Dichte und Komplexität. Alban Beikircher nimmt von Anfang an das Publikum in seinen Bann und wird es bis zum Ende des Abends nicht mehr loslassen, jede Bewegung wird unmittelbar zur Musik in allen Nuancen, die diese Musil vorhält.

Alban Beikircher zeigte einmal mehr, welche Einheit Dirigent und Orchester bilden können. Er führt das Ensemble als würde es förmlich aus seinen Händen heraus musizieren, die sie sicher und stets voller Energie das Wesen der Komposition zum Erklingen bringen.

Und Immanuel Metzger fordert vom Orchester alles ab. War die Jupitersinfonie komplex und dicht mit hohem Anspruch versehen, so war sicherlich der Anspruch bei diesem Werk nicht minder, schon der Auftritt des vollen Orchesters mit großer Schlagzeuggruppe, Doppelbesetzung der Bläser und mit Harfe ließen neugierig werden, was dort auf den Zuhörer wartete.

Eine Mischung zweier Kulturen, so Metzger, war der Gedanke für die Komposition. Eindeutig fernöstliche, japanische Melodien und Klangfarben waren zu hören, als das erste Stück, die „Fanfare“, Atmosphärische in japanische Klangwelten hüllte, umgibt bald spätromantisches und modernes Klangbild und führt weiter in ein Klangerleben. Das zweite Stück, „Sakura“, beginnt mit kraftvollen japanischen Flötenklängen, die sich in reflektierte Klänge der Innenschau verwandeln, untermalt mit dem starken Auftritt der Schlagzeuger.

War der Volcano eine nicht mehr unterscheidbare Vermengung der Musiktraditionen, so erscheint der 6. Satz mit Dance of the Shrine Maiden wieder im musikalischen Kleid japanischer Volksmusik.

Nach der Pause steht mit Sibelius' Meisterwerk, der 5. Sinfonie: „Heute sah ich 16 Schwäne“. Mit stehendem Applaus fand der großartige Abend mit großen klassischen Werken und einer brandneuen grandiosen musikalische Dichtung seinen festlichen Abschluss.