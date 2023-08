Opernsängerin gestaltet Konzert–Matinee in der Galerie Fähre

Die Opernsängerin Karina Aßfalg gestaltet am Sonntag, 20. August, die vierte Konzert–Matinee in der Galerie Fähre. Zur Begleitung der Mitgliederausstellung des Bad Saulgauer Kunstvereins erklingen Opern– und Operettenarien.

Im Rahmen der vierten Konzertmatinee steht mit Karina Aßfalg eine erfolgreiche Sopranistin auf der Bühne. Ihr Repertoire umfasst ein breites Spektrum an Opern– und Operettenarien sowie Liedern aus verschiedenen Musikepochen. Das Matinee–Programm enthält Werke von Komponisten der Romantik wie Bellini, Dvorak, Verdi, streift das Operettenfach mit Franz Lehar und reicht bis in die Gegenwart, etwa mit dem durch Bette Midler bekannten Chanson „The Rose“.

Die Konzert–Matinee beginnt in der Galerie Fähre um 11 Uhr und dauert etwa eine Stunde. Wer die Matineen besuchen möchte, benötigt eine Eintrittskarte in die Galerie zum Preis von drei Euro. Mitglieder des Kunstvereins sind frei. Die musikalischen Events beruhen auf Spendenbasis, daher freut sich die Künstlerin über einen Obolus. Die Galerieräume sind an den Matinee–Sonntagen im Rahmen der offiziellen Öffnungszeiten zugänglich.