Offenes Singen mit Friedemann Benner

Im Alten Kloster Bad Saulgau findet am Freitag, 26. Januar, ab 20 Uhr ein „Offenes Singen“ statt. Dies teilt die Stadtverwaltung mit. Professionell begleitet und moderiert von Friedemann Benner - live am Flügel - wendet sich dieser Abend unter dem Motto „Sing mit“ an alle, die Freude am Singen von alten Schlagern, Oldies und Popmusik haben. Die Liedtexte werden gut sichtbar auf eine Leinwand projiziert, Notenkenntnisse sind nicht erforderlich. Friedemann Benner aus Riedlingen ist Pianist, Sänger, Entertainer und überregional bekannt als musikalischer Tausendsassa in diversen Rock-, Pop- und Jazzformationen. Der Eintritt kostet acht Euro (nur Abendkasse). Nähere Informationen beim Städtischen Kulturamt, Telefon 07581/207-161.