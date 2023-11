Offenes Singen mit Friedemann Benner

Im Alten Kloster Bad Saulgau findet am Donnerstag, 16. November, ab 20 Uhr ein „Offenes Singen“ statt. Professionell begleitet und moderiert von Friedemann Benner ‐ live am Flügel ‐ wendet sich dieser Abend unter dem Motto „Sing mit!“ an alle, die Freude am Singen von alten Schlagern, Oldies und Popmusik haben. Die Lied-Texte werden dabei gut sichtbar auf eine Leinwand projiziert; Notenkenntnisse sind nicht erforderlich.

Friedemann Benner, Pianist, Sänger und Entertainer sorgt mit diesem besonderen Veranstaltungsformat nun auch in Bad Saulgau für ein professionelles, niederschwelliges Angebot im Gesangsbereich. Eintritt acht Euro; nur Abendkasse. Nähere Informationen beim Städtischen Kulturamt, Telefon 07581/207161.