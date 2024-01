Ökumenische Seniorenbegegnung feiert Jubiläum

Im Januar 1974 wurde die heutige die „Ökumenische Seniorenbegegnung“ Bad Saulgau von den beiden Kirchengemeinden ins Leben gerufen. Das 50-jährige Bestehen war der Anlass am vergangenen Dienstag im Evangelischen Gemeindehaus zu feiern. Die beiden Pfarrer Dekan Peter Müller und Pfarrer Walter Schwaiger konnten dazu ein großes Auditorium, das den Saal füllte, begrüßen.

Ihre besonderen Grüße galten Regierungspräsident Klaus Tappeser, Bürgermeisterin Doris Schröter und den früheren Pfarrern Paul Bräuchle, Stephan Günzler und Wolfgang Knor. Dekan Peter Müller erinnerte daran, dass in den 70er-Jahren die Ökumene bei weitem keine Selbstverständlichkeit war und diese Seniorennachmittage ein wichtiger Beitrag zur Ökumene waren und bis heute sind. Mit dem Dank an die heutigen Akteure, dem Team um Fritz Weiß und Edeltraud Merschdorf, wünschten sie mit „Ad multos annos - auf viele Jahre“ der Seniorenbegegnung weiterhin eine erfolgreiche Zeit.

Für den Regierungspräsident Klaus Tappeser war der Besuch mehr als nur eine Pflichtübung sondern den Weg zurück zu den Wurzeln seiner Kindheit, waren doch seine Eltern Elisabeth und Wilhelm Tappeser die Mitbegründer und Jahrzehnte lang die Motoren dieser Aktion. Er erinnerte in seinem Grußwort, wie sehr der Geist des ökumenischen Miteinanders damals etwas Besonderes war. Dass die Bad Saulgauer Seniorenbegegnung auch heute noch sehr innovativ und anerkannt ist, habe man den Menschen zu verdanken, die sich für die Gemeinschaft einsetzen. Deswegen gelte dem Leitungsteam und den Frauen der Elisabethenkonferenz der besondere Dank.

Diesem Dank schloss sich Bürgermeisterin Doris Schröter an. „Mit diesem Besuch schließt sich für mich ein Kreis meiner 16-jährigen Amtszeit, denn in dieser Runde durfte ich mich damals als Kandidatin für das Bürgermeisteramt vorstellen“, sagte die Bürgermeisterin. Mit einem Kurzüberblick über die 16 Jahre und dem Dank für die Unterstützung verband sie auch den Wunsch, ihrem Nachfolger, der ebenfalls anwesend war, den notwendigen Rückhalt und das Vertrauen zu schenken. Nachdem der Bad Saulgauer Heimatbrief in diesem Jahr ebenfalls 50 Jahre alt wird, brachte sie die druckfrische Ausgabe mit.

Beim 25-jährigen Jubiläum 1999 schrieb die „Schwäbische Zeitung“ von der „kleinen Universität für Senioren“. Dass dies bis heute so ist und die wöchentlichen Nachmittage sowohl in ihrer Nachhaltigkeit als auch in ihrer inhaltlichen Ausrichtung ein regionales Alleinstellungsmerkmal haben, bewies der Rückblick des Sprechers der Seniorenbegegnung Fritz Weiß.

Schon 1925 gab es in Saulgau den „Ehrentag der alten Leute“, der 1933 von den Nazis abgeschafft wurde. Nachdem die beiden Konfessionen nach dem Krieg Altennachmittage in unterschiedlicher Weise angeboten hatten, beschlossen die beiden Kirchengemeinden zusammen mit der Elisabethenkonferenz eine wöchentliche Begegnung für die „rüstigen Betagten“ einzurichten und im evangelischen Gemeindehaus die Möglichkeit der Begegnung und sinnvollen Freizeitbeschäftigung zu schaffen - damit war die ökumenische Seniorenbegegnung geboren.

Wie breit gefächert das Programm ist, zeigt die Statistik. Seit 2009 wurden bei über 500 Vorträgen Themen aus Gesundheit, Reisen, Aktuellem aus der Rechtssprechung, Geologie und vieles mehr behandelt. Damit ist die Seniorenbegegnung auch eine Plattform für Bildung im Alter. Der Wunsch von Fritz Weiß ist, dass die Seniorenbegegnung auch in Zeiten der Veränderungen und der individuellen Lebensgestaltung attraktiv bleibt.