Oberschwäbische Dorfmusikanten spielen im Stadtforum

Die Oberschwäbischen Dorfmusikanten sind am Ostermontag, 1. April, um 18 Uhr im Stadtforum Bad Saulgau zu Gast. Unter der neuen Leitung von Simon Föhr, selbst seit 20 Jahren Posaunist und Sänger der Oberschwäbischen Dorfmusikanten, geht die Erfolgsgeschichte des Ensembles von Peter Schad weiter. Ihr Ziel ist es, den von Peter Schad geprägten Musikstil in seinem Sinne fortzuführen und das Publikum mit seinen Titeln der volkstümlichen Blasmusik, aber auch klassischer Literatur weiterhin zu begeistern. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Tourist-Information, Hauptstraße 56 in Bad Saulgau, Telefon 07581/20090 oder über das Ticketportal www.reservix.de sowie bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen.