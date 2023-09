Wie geplant zum 1. Oktober macht der Oberamer Hof in Bondorf wieder auf. Der neue Pächter Karl-Heinz Schnell freut sich auf den Start, nachdem der Landgasthof mit Hotelbetrieb über einen längeren Zeitraum geschlossen war.

Direkt Vollgas geben

„Die Küchengeräte sind rechtzeitig geliefert worden“, sagt Karl-Heinz Schnell, der froh ist, dass es im Oberamer Hof nun endlich losgeht. Zur Wiedereröffnung wurden bereits mehrere Tische reserviert. „Wir müssen direkt Vollgas gaben“, sagt Schnell, der aber zuversichtlich ist, weil er zwei gelernte Köche eingestellt hat.

Der 51-jährige Peter Sander hat seine Lehre zum Koch im Hotel Krone in Pfullendorf absolviert, der 27-jährige Philipp Dura wurde in der Zwiefalter Brauerei ausgebildet.

Auf Dauer sollen sich die beiden Köche die Arbeit in der Küche zeitlich aufteilen. Nur zum Start am Sonntag, 1. Oktober, werden sowohl Sander als auch Dura gemeinsam in der Küche stehen. „Sonst haben wir vermutlich keine Chance“, ergänzt Schnell.

Herber Rückschlag

Der neue Pächter wollte eigentlich einen Monat vorher eröffnen, musste dann aber einen herben Rückschlag einstecken, nachdem ihm sein erster Koch kurz vor der Unterzeichnung des Pachtvertrags eine Absage erteilt hatte.

Wir sind auch mit Servicekräften gut aufgestellt. Karl-Heinz Schnell

Nachdem die beiden Köche ihm dann zugesagt hatten, konnte Schnell seine Pläne doch noch realisieren. „Der größte Stress ist erst einmal vorbei, wobei die ersten Tage sicherlich anstrengend werden“, ergänzt Schnell.

Musik spielt

Denn zur Wiedereröffnung erwartet Schnell und das Personal regen Besuch. „Wir sind auch mit Servicekräften gut aufgestellt“, so Schnell. Am 1. Oktober und am 3. Oktober gibt es für die Gäste zwischen 10 und 12 Uhr ein Weißwurstfrühstück. Außerdem spielen die Bands Kolibri und Spitzbuben.