Der Fußball-Verband zeichnet jährlich auch Engagement von Einzelpersonen in der Vereinsarbeit aus. Sieger im Bezirk Donau in diesem Jahr ist Norbert Selg, Vorstandsvorsitzender des FV Neufra/Do., seit mehr als drei Jahrzehnten in dieser Position. Auch der zweite und der dritte Preis gehen an Vertreter aus Vereinen in der Region.

Große Erfolge auf und neben dem Platz

Norbert Selg (FV Neufra/Do., Bezirkssieger): Patrick Milz, Schriftführer des FVN, würdigte die mehr als drei Jahrzehnte währende Ära von Norbert Selg als Vorstandsvorsitzender des FV Neufra/Do. In Selgs Amtszeit fallen gleich mehrere Bauprojekte des FVN, die die Infrastruktur des Vereins wesentlich verbesserten. Selg, so in der Laudatio, habe dem Verein zu einer modernen Infrastruktur verholfen, er sei der Motor und habe eine Gabe, auf Menschen zuzugehen, sie mit seinem Kommunikationstalent von einer Sache zu überzeugen.

In Selgs Amtszeit folgende Bauten: Umkleide und Gymnastikraum (1998), Allwettersportplatz (2008), Haupttribüne (2011 bis 2013), Stehtribüne (2018) und Minispielfeld (2023). Doch auch sportlich habe der Verein unter Selgs Führung die größten Erfolge seiner Geschichte gefeiert (u.a. Aufstieg Kreisliga A 1997, Bezirksliga 2001 und 2007, Landesliga 2015). Selg erhielt, neben den Sachpreisen, den auch die anderen Ausgezeichneten erhalten, eine Einladung für ein „Dankeschönwochenende“ in Stuttgart, bei dem er die weiteren Ehrenamtspreisträger der drei baden-württembergischen Fußballverbände trifft. Außerdem wurde Selg in den „Club 100“ der besten Ehrenamtspreisträger im Deutschen Fußball-Bund (DFB) aufgenommen. Das beschert ihm eine Einladung zu einem Wochenende in Dortmund. Selg bedankte sich für die Auszeichnung und verwies gleichzeitig auf die vielen ehrenamtlichen Helfer im Verein, ohne die auch für einen Vorstand alleine nichts gehe.

Vorbild im Verein

Georg Roth (SV Braunenweiler, 2. Preis): Eine Überraschung gelang Braunenweilers Jugendleiter Florian Bulander. Georg Roth hatte nichts von der Auszeichnung geahnt. „Schorsche“, so Bulander, sei für den Verein eine besondere Persönlichkeit, der sich schon an verschiedenen Positionen eingebracht habe.

Derzeit sei er Vorsitzender, aber auch sonst habe er den Verein bis heute wesentlich geprägt und die Fußballer nachhaltig beeinflusst, ob als Jugendtrainer oder als Jugendleiter. Bulander, selbst Preisträger im jungen Ehrenamt in der jüngsten Vergangenheit, lobte Roth, er lenke die Geschicke des Vereins. „Das Engagement Georg Roths geht über das normale Maß eines Vorsitzenden hinaus.“ Er sei die treibende Kraft im SV Braunenweiler, sei ein Vorbild für alle und gerade die jungen Mitglieder des Vereins und wirke über den Fußballplatz hinaus.

Seine Fußstapfen sind riesig

Frank Dinser (FC Mengen, 3. Preis): Andreas Bacher, der die Laudatio für den Vorsitzenden des FC Mengen hielt, hob die enge Verbindung der Familie Dinser zum Fußball hervor. Bereits Frank Dinsers Vater trat 1952 in den Verein ein, Frank Dinser selbst wirkte beim FC Mengen als Betreuer, als sein Sohn Henry in den Jugendmannschaften spielte. Frank Dinser bekleidete dann zunächst das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden, ehe er 2016 Konrad Selbherr beerbte.

In Dinsers Amtszeit seien die größten Erfolge der jüngeren Vereinsgeschichte gefallen (Aufstieg Bezirksliga, Landesliga). Dabei sei Dinser immer wieder als Motivator aufgetreten. Außerdem fielen in Dinsers Amtszeit wesentliche Umbauarbeiten am Vereinsheim (bsp. Terrasse), den Wegfall der Duschen in der Ablachhalle habe Dinser mit dem Aufstellen der Container „weggelächelt“. Immer wieder habe Dinser in der jüngsten Vergangenheit angekündigt, sich vom Amt langsam zurückziehen zu wollen. „Gottseidank haben wir noch niemanden gefunden, Deine Fußstapfen sind so groß wie die eines Elefanten.“