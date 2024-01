Neujahresempfang mit Verabschiedung von Doris Schröter

Nach 16 Jahren endet am 31. Januar die Amtszeit von Bad Saulgaus Bürgermeisterin Doris Schröter. Zur Verabschiedung, die anlässlich des Neujahrsempfangs der Stadt am Samstag, 20. Januar, in der Stadthalle Bad Saulgau, Schützenstraße 57, stattfindet, sind alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen.

Die Verabschiedung beginnt um 16 Uhr vor der Stadthalle mit einem Großen Zapfenstreich durch Bürgerwache und Stadtgarde zu Pferd. Der Empfang in der Halle startet gegen 17 Uhr. Nach der Neujahrsansprache von Schröter stehen Reden unter anderem von Landrätin Stefanie Bürkle auf dem Programm. Für den musikalischen Teil sorgen der Chor des Störck-Gymnasiums, ein Gesamtorchester aus Stadtmusik und Musikanten aller Teilorte sowie Sängerin Ute Scherf-Clavel. Auftreten wird auch der Feuerfuchs mit einer LED- und Feuershow. Im Anschluss findet in der Halle ein öffentlicher Stehempfang mit Getränken und einem kleinen Imbiss statt.