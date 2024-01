Der neue Kindergarten Abenteuerland beim Friedhof hat der Stadt Bad Saulgau bei der Betreuung etwas Luft verschaffen. Doch die Plätze könnten wieder weniger werden, wenn geplante Baugebiete erschlossen sind. Probleme hat der Verwaltung der Kindergarten in Großtissen bereitet, der nach einem Wasserschaden noch nicht benutzbar ist.

Hauptamtsleiterin Birgit Luib stellte dem Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am vergangenen Donnerstag im Stadtforum den Kindergartenbedarfsplan für 2024 vor. Aktuell würden die Plätze für Kinder über drei Jahre noch ausreichen. Vor allem die Eröffnung des neuen Kindergartens Abenteuerland im September 2023 hat dazu geführt, dass sich die Lage entspannt hat, obwohl gleichzeitig der Kindergarten Schatztruhe geschlossen wurde. Im siebengruppigen Kindergarten Abenteuerland sind derzeit 75 Plätze belegt. Er ist damit noch nicht voll belegt, weil sich die Johanniter-Unfallhilfe als Betreiber des Kindergartens für ein Eingewöhnungskonzept entschieden hat, sodass nicht alle Kinder auf einmal aufgenommen werden.

Dass im Ü3-Bereich noch genügend Plätze vorhanden sind, liegt auch daran, dass geplante größere Bauvorhaben wie die Wohnquartiere Mooshaupten oder Platzstraße/Eberhardstraße noch nicht umgesetzt wurden. Spätestens, wenn diese genannten Bauvorhaben fertig sind, geht die Verwaltung von weiteren kleinen Kindern aus, die einen Platz benötigen. „Dann wird der Bedarf weiter steigen, sodass bereits in den kommenden Jahren mit einer Verknappung der Plätze zu rechnen ist“, so Luib.

Tagesmütter nehmen Kapazitäten auf

Sie teilte auch mit, dass die Flüchtlinge aus der Ukraine ihre Kinder in der Regel nicht in einen Kindergarten schicken würden. Und Luib nannte noch den Ausbau der Tagespflege als einen weiteren Grund für die gute Betreuungssituation. „Die Tagesmütter nehmen einige Kapazitäten auf“, so Luib.

Schwieriger hingegen ist die Situation in den Teilorten, in denen gerade im U3-Bereich Engpässe entstehen oder die Aufnahme gestoppt wurde, weil sie ausgelastet sind - so wie beispielsweise in Bolstern. Eltern aus Braunenweiler würden ihre Kinder nicht in den neuen Kindergarten in der Kernstadt schicken, sondern stattdessen längere Wartezeiten in Kauf nehmen, ergänzte Luib.

Lange Warteliste

Warten ist auch bei den Eltern in Großtissen gefragt, wo der Kindergarten nach einem Wasserschaden geschlossen werden musste. 37 Kinder mussten daher in der Kernstadt untergebracht werden. Die Baustelle soll spätestens im April fertig sein. Dies bedeutet allerdings, dass Kinder, die bereits angemeldet sind, bis dahin auf einen Platz warten oder Alternativen in Anspruch nehmen müssen.

Einen Hoffnungsschimmer für die Zukunft gibt es dennoch: Das Landeskabinett hat im Herbst 2023 die Einführung eines Erprobungsparagrafen beschlossen. Diese Gesetzesänderung soll den Kindertageseinrichtungen ermöglichen, vor Ort passende Lösungen zu finden, die den Bedürfnissen der Kinder und Eltern gerecht werden. Mit diesem Modell, das vorerst zeitlich befristet ist, soll dem Fachkräftemangel entgegengewirkt werden.