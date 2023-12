Ab 1. März wird Susanne Hinzen sich in die Nachfolge als Kurt Rimmele einarbeiten, die Geschäftsführung der Tourismusbetriebsgesellschaft und der Sonnenhof-Therme übernehmen. Im Interview spricht sie über bisherige Erfahrungen im Tourismus und mit Thermen sowie Ideen für Bad Saulgau.

Welche Erfahrungen bringen Sie aus Ihrer Zeit als Direktorin des Erwin-Hymer-Museums mit?

Als Geschäftsführerin und geschäftsführender Vorstand der Erwin-Hymer-Stiftung war ich über 13 Jahre für die strategische Ausrichtung, aber auch wirtschaftliche Entwicklung verantwortlich. Zunächst ging es um den Aufbau des Museums, das die Stiftung betreibt.

Seit der Eröffnung im November 2011 stand die stetige Weiterentwicklung im Mittelpunkt. Dabei geht es nicht nur um Ausstellungen, sondern vor allem auch um die betriebswirtschaftliche Seite.

Was haben Sie davor gemacht?

Ich war bei einer großen Betriebsgesellschaft eines großen kommunalen Verbandes tätig und für Projektentwicklung, Museumsmanagement und Besucherservice verantwortlich. Dabei habe ich auch viele Erfahrungen im Tourismus gesammelt.

Studiert habe ich allerdings Kommunikation, komme ursprünglich aus den Bereichen Journalismus und Marketing, habe mit dem Wechsel auf die Kundenseite vor allem in Kultur- und Museumsbetrieben gearbeitet.

Was hat Sie zum Wechsel nach Bad Saulgau motiviert?

Ich habe schon im Frühjahr beschlossen, dass ich die Erwin-Hymer-Stiftung verlassen werde, um mich beruflich neu zu orientieren. Nach 13 Jahren wollte ich einfach wieder etwas Neues machen. Als ich die öffentliche Ausschreibung entdeckt habe, warf ich direkt meinen Hut in den Ring.

Was reizt Sie an der Stelle?

Es ist vor allem die Kombination aus den beiden Gesellschaften. Die Sonnenhof-Therme und der Tourismus sind zwei Bereiche, die sehr viele Möglichkeiten bieten, etwas zu bewegen und auch kreative Ideen umzusetzen. Beruflich ist das Thermalbad Neuland, privat gar nicht. Mein Großvater war schon in dem Bereich tätig und ich bin eine Wasserratte.

Profitieren Sie von Ihren bisherigen beruflichen Erfahrungen?

Aus Geschäftsführersicht ist der Unterschied zwischen den Institutionen Thermalbad und Museum gar nicht so groß. Wir haben zum Beispiel als Parallelen in beiden Veranstaltungen, Gastronomie, das Konstrukt der Betriebsgesellschaft oder Aspekte der Gemeinnützigkeit, die mir bereits geläufig sind. Ich kann meine gesamte Berufserfahrung in die beiden Bereiche Therme und Tourismus einbringen. Das macht es für mich spannend, mal alle Fäden zusammenzuführen.

Aus dem Bereich Tourismus bringen Sie Erfahrungen mit. Wo sehen Sie bei Bad Saulgau Potenzial?

Die Stadt hat wunderbare Leuchttürme, zu denen die Therme als größter Leuchtturm gehört. Aber zum Beispiel auch die Naturthemenwege und die Stadt an sich haben viel Potenzial. Das wird schon gut genutzt, aber mein Ziel ist es, das noch stärker in den Fokus zu rücken und noch bekannter zu machen.

Wie soll das konkret funktionieren?

Es gibt ein Tourismuskonzept, das weiterentwickelt wird. Aber es gibt auch ein Zukunftskonzept für die Therme, die sich anpassen und immer wieder ihr Profil schärfen muss. Eine Stellschraube sehe ich im Erleben der Besucher: Was wird erwartet? Was erleben sie? Was tragen sie nach außen?

Haben Sie sich schon mit der Sonnenhof-Therme vertraut gemacht?

Die Bad Saulgauer Therme ist eine der ersten, die ich nach meinem Umzug nach Oberschwaben besucht habe. Sie hat mir auf Anhieb sehr gefallen, auch die Lage ist wunderschön und lädt zu Spaziergängen ein. Vor Kurzem war ich wieder dort und habe bereits einen Teil des Teams kennengelernt.

Der Gemeinderat hat beschlossen, dass Gesundheit und Wellness weiterhin Kernthemen für die Therme bleiben. Haben Sie schon Vorstellungen, was Sie dort konkret umsetzen wollen?

Auch das unterliegt dem Wandel der Zeit und Trends. Da kann ich aber jetzt noch gar nicht viel sagen. Dazu muss ich erst ankommen und einen Einblick hinter die Kulissen bekommen. Das schöne ist, dass ich in ein motiviertes Team und eine gut geführte Therme komme.

Wann geht es denn genau los?

Ab dem 1. März. Dadurch habe ich auch noch eine Übergabephase mit dem derzeitigen Geschäftsführer, die ich nutzen werde, um einen tiefen Einblick in die Hintergründe und Potenziale zu bekommen.

Aber Ihr Blick geht doch bestimmt jetzt schon immer mal Richtung Bad Saulgau, oder?

Natürlich rückt die Stadt jetzt schon mehr in meinen Fokus. Nicht nur die Sonnehof-Therme, sondern auch der Kulturbereich. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen. Das ist eine spannende Aufgabe, auf die ich mich sehr freue.