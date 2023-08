Neue Boule–Bahn an Fachklinik Höchsten

Auf dem großzügigen und schön gelegenen Außengelände der Fachklinik Höchsten in Bad Saulgau, die zur Suchthilfe der Zieglerschen gehört, gibt es jetzt eine Boule–Bahn. Erstellt werden konnte sie dank einer großzügigen Spende des Förderkreises Suchthilfe. Laut Pressemitteilung wurde sie vor wenigen Tagen anlässlich eines kleinen Sommerfestes mit einem Boule–Turnier eingeweiht werden.

„Trotz des eher bescheidenen Wetters und kühler Temperaturen hatten wir ein richtig tolles Fest“, erzählt Markus Minst, Teamleiter Arbeitstherapie in der Fachklinik Höchsten, der sich an dem Tag gemeinsam mit Guido Rieber als Grillmeister betätigte. „Ich hatte so viel Spaß mit meinen Mitpatientinnen aus meiner Gruppe und auch die Gelegenheit, mit anderen Mitpatientinnen mehr in Kontakt zu kommen“, freute sich eine Patientin. „Hätte nicht geglaubt, auch ohne Alkohol so viel Spaß zu haben“, meinte andere Patientin.

„Wir freuen uns über die neue Boule–Bahn, die es unseren suchtkranken Patientinnen ermöglicht, sich in ihrer Freizeit entweder alleine oder gemeinsam mit anderen draußen zu bewegen und miteinander Spaß zu haben. Das Spiel fördert die Konzentration, die Koordination und vor allem auch das soziale Miteinander. Ein herzliches Dankeschön geht daher an unseren engagierten Förderkreis Suchthilfe“, sagte Minst.

Beim Boule–Spielen geht es darum, Eisenkugeln mit einem Gewicht von 650 bis 800 Gramm so dicht wie möglich an eine Zielkugel aus Holz zu rollen oder in den Zielbereich zu werfen. „Habe hier selten eine so schöne und ausgelassene Stimmung erlebt. So was könnte man häufiger machen“, regte eine Patientin an.