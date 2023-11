Nachhaltigkeitsrat lädt zur Sitzung ins Stadtforum

Im Juni hat die Stadt Bad Saulgau ihre Nachhaltigkeitsstrategie veröffentlicht. Seitdem wurden viele Projekte begonnen, heißt es in einer Pressemitteilung. Wie sieht der aktuelle Stand aus? Welche Projekte werden zurzeit bearbeitet? Wie wird die Erreichung der in der N-Strategie formulierten Ziele und Maßnahmen gemessen? Wie können eigene Ideen und Visionen für eine nachhaltige Stadt eingebracht werden? Mit diesen Themen beschäftigt sich der Nachhaltigkeitsrat (N-Rat) der Stadt in der nächsten Sitzung am Mittwoch, 15. November, von 18 bis 19.30 Uhr im Stadtforum. Der N-Rat ist offen für alle, die sich über die Strategie informieren und sich für ein nachhaltiges Engagement in Bad Saulgau einbringen und vernetzen möchten.