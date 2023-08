Nachhaltig und fair in Bad Saulgau einkaufen

Wer in Bad Saulgau einkauft, der wird sicherlich fündig, egal ob Mode oder Lebensmittel, Elektro, Wohnbedarf oder Beauty und Wellness: Vor allem in der Innenstadt gibt es zahlreiche, meist inhabergeführte Fachgeschäfte mit tollen Sortimenten, Service und Beratung, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

Mit seinem gastronomischen Angebot brauche sich Bad Saulgau ohnehin nicht verstecken. Gut bürgerlich, International, Kaffee und Kuchen oder einfach nur einen Snack auf die Hand — für jeden Geschmack sei etwas dabei.

Einen schnellen Überblick über sämtliche Einkaufs– und Einkehrmöglichkeiten gibt der gleichnamige Flyer, den die städtische Wirtschaftsförderung gerade als Neuauflage herausgegeben hat. Gelistet sind darin alle Angebote, praktisch und übersichtlich nach Branchen sortiert und in einem Innenstadtplan verzeichnet, wie die Stadt weiter mitteilt.

Auch Informationen zu Parkmöglichkeiten und Busverbindungen, zu öffentlichen Toiletten oder dem Bad Saulgauer Wochenmarkt sind zu finden. Trotzdem bleibt der Flyer angenehm kompakt und passt gefaltet in jede Tasche.

Einen besonderen Stellenwert haben in der neuen Ausgabe faires, nachhaltiges und regionales Einkaufen und Einkehren. Alle Geschäfte und Gaststätten mit entsprechenden Angeboten sind im Flyer deshalb mit besonderen Piktogrammen gekennzeichnet.

„Jedes zweite Geschäft und jeder zweite Gastronomiebetrieb bietet faire, ökologische oder regionale Produkte an. Wir möchten dieses Engagement stärken und Bürgerinnen und Bürger dazu ermutigen, die Angebote wahrzunehmen“, sagt Melanie Willnat, Koordinatorin für kommunale Entwicklungspolitik der Stadt Bad Saulgau.

Erhältlich ist der Flyer „Einkaufen & Einkehren“ ab sofort kostenlos im Rathaus oder bei der Tourist–Information. Direkt verteilt wird der Einkaufs– und Einkehrführer an die Fachkliniken, die Sonnenhof–Therme, an Einzelhandel und Gastronomie. Es können sich alle Geschäfte im Rathaus melden, falls diese ebenfalls diese Broschüre in ihrem Geschäft verteilen möchten.

Es gibt auch eine digitale Version des Einkaufsführers: www.bad-saulgau.de/de/kultur-freizeit-einkaufen/einkaufen/einzelhandel/