Ein 22–jähriger Mann, der wegen bandenmäßigem Diebstahl zu einer Haftstrafe von vier Jahren und zehn Monaten nach Jugendstrafrecht verurteilt wurde, hat am Landgericht Hechingen Berufung gegen das Urteil eingelegt.

Teil des Verfahrens war die Frage, ob der Verurteilte seine verbliebene Haftstrafe in einer Maßregeleinrichtung für Suchtkranke statt weiterhin im Gefängnis verbringt.

Taten fanden im Herbst 2021 statt

Der vorsitzende Richter Volker Schwarz verlas zu Beginn der Vorlesung das im Dezember gefällte Urteil. Wegen schwerem Bandendiebstahl in fünf Fällen, davon zwei mit Sachbeschädigung und Fahren ohne Fahrerlaubnis, war der Verurteilte zu vier Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt worden.

Der heute 22–Jährige war gemeinsam mit zwei Männern mehrfach in verschiedene Autohäuser, Geschäftsräume und Gaststätten in Bad Saulgau, Gammertingen und Meßkirch eingebrochen. Dort haben sie verschiedene Gegenstände gestohlen und in einzelnen Fällen Autos für anschließende Fahrten entwendet.

Die Taten fanden hauptsächlich im September 2021 statt. In einem Autohaus in Gammertingen sollen die Drei einen Opel im Wert von 22.000 Euro, einen Laptop, ein Tablet und ein Handy geklaut haben.

Beim Einbruch in eine Gammertinger Schule entstand ein Sachschaden von 8200 Euro und es wurden 345 Euro Bargeld entwendet. In einer Bäckerei in Bad Saulgau haben die drei 110 Euro gestohlen und ein Oberlicht beschädigt.

Einbrüche sollten Lebensunterhalt und Drogenkonsum finanzieren

Der Verurteilte und die beiden anderen Männer hätten keine Arbeit gehabt und beschlossen, mit Diebstählen ihren Lebensunterhalt zu verdienen und Drogen zu kaufen, verlas Schwarz. Der 22–Jährige habe Marihuana und Amphetamine konsumiert. „In der ersten Instanz waren sie vollumfänglich geständig“, so Schwarz.

Die Unterbringung in einer Maßregeleinrichtung sollte mindestens zwei Jahre dauern. Alex Gogolkiewicz

Zwei Jahre und sechs Monate seiner Strafe hat der Verurteilte bereits im Gefängnis verbracht, dort sei er aber immer wieder auffällig. „Die Unterbringung in einer Maßregeleinrichtung sollte mindestens zwei Jahre dauern. Es gibt aktuell aber eine Wartezeit von mindestens zwei Jahren“, sagte der psychologische Sachverständige Alex Gogolkiewicz.

In einer Maßregeleinrichtung werden Menschen untergebracht, die zum Beispiel aufgrund einer psychischen Erkrankung oder Suchterkrankung eine Straftat begangen haben. In der Einrichtung sollen sie behandelt werden.

„Sie kämen dann auf freien Fuß und müssten im Herbst 2024 für zwei Jahre in die Maßregeleinrichtung“, erklärte Schwarz. Nach einer Besprechung mit seiner Anwältin zog der Verurteilte die Berufung mit dem Ziel, die Strafe herabzusetzen, zurück.

Verurteilter muss Verfahrenskosten nicht zahlen

Die durch die Berufung entstandenen Verfahrenskosten muss der 22–Jährige nicht zahlen. Das Gericht wolle dem Mann nicht mit mehreren tausend Euro Verfahrenskosten einen Stein in den Weg legen, erklärte Schwarz die Entscheidung.

„Die verbliebenen zwei Jahre und vier Monate halte ich als maßvoll, da sehe ich wenig Luft“, sagte Schwarz. Das Herabsetzen der Gesamtstrafe schloss er deshalb aus.