Fünf Zünfte begehren derzeit gegen die Vereinigung Schwäbisch–Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) auf. Es handelt sich um die Zünfte Schömberg, Endingen am Kaiserstuhl, Wolfach, Bräulingen und Schramberg. Sie sehen die Tradition in Gefahr. Gleichzeitig erwarten sie, dass sich der Fokus wieder mehr in Richtung lokale Fasnet dreht, denn derzeit, so heißt es in ihrem Brandbrief, liege dieser mehr auf der Anerkennung zum Unesco–Weltkulturerbe.

Zudem kritisieren sie den Umgang mit den finanziellen Ressourcen. Auch dem Vetter Guser Sigmaringen und der Dorauszunft Bad Saulgau liegt der Brief vor. Während die Dorauszunft die Kritik zurückweist und sich hinter das Präsidium stellt, findet der Vetter Guser zumindest einige Punkte diskussionswürdig.

Entwicklung der Gesellschaft macht Sorgen

Phil Sutter, Zunftmeister des Vetter Guser, beschäftigt vor allem ein Punkt, den auch der Brandbrief thematisiert: die Entwicklung der Gesellschaft. Die Grenzen zwischen der lebendigen Kultur und der traditionellen Folklore verwischen. Ein Beispiel: Manche wollten nach der Pandemie die Fasnet am liebsten im Sommer feiern, aber das habe nichts mehr mit seiner Tradition zu tun.

Die Fasnet bleibt ein christliches Fest, sie hat Tradition und das hat Gebot. Zunftmeister Phil Sutter

Die habe historische Wurzeln mit klaren Regeln, und an die sollen sich auch die Zünfte weiter halten, so Sutters Überzeugung. Ansonsten verwässere die Folklore tatsächlich. „Die Fasnet bleibt ein christliches Fest, sie hat Tradition und das hat Gebot“, sagt er. Wo diese Grenzen liegen und wie sie künftig gewahrt werden sollen, müsse bei der Zunftmeisterversammlung besprochen werden.

Sutter widerspricht aber auch Aspekten im Brandbrief. So habe der VSAN den Zünften immer den Rücken freigehalten, wenn sie zuständig war und helfen konnte. Was die Kritik an der finanziellen Ausrichtung betrifft — die Vereinigung stecke laut Brief zu viele Ressourcen in das Personal des Narrenschopfs in Bad Dürrheim und in das Erreichen des Status als Unesco–Weltkulturerbe — vertraue Sutter der Finanzchefin der Vereinigung und wolle die Diskussion abwarten.

Zünfte profitieren vom Weltkulturerbe–Status

Darüber hinaus lobt er die Ambition, mit der Fasnet Weltkulturerbe werden zu wollen. „Wenn das etwas wird, trägt auch Sigmaringen die Früchte davon.“ Eine einzelne Zunft könne dieses Ziel nicht erreichen, dafür brauche es einen Verband. Auch den Bedarf des Narrenschopfs sieht er, das Museum gebe die Tradition der Fasnet weiter.

Bad Saulgaus Zunftmeister Raphael Osmakowski–Miller stellt sich klar hinter die VSAN und das Präsidium. „Wir Zünfte vertreten die Interessen auf lokaler Ebene und unser Präsident auf höherer. Er ist unser oberster Lobbyist und das macht er gut.“ Etwa sei die Neuausrichtung des Museums sehr gelungen.

Wenn Geschichte einer Organisation wie der VSAN wichtig sei, koste das auch etwas. Präsident Roland Wehrle habe Millionen für die Förderung des Museums an Land gezogen. „Man muss auch die Erfolge anerkennen. Wie Personal vor Ort im Museum eingesetzt wird, kann man aber sehr wohl gemeinsam diskutieren.“

Verband unterstützt, Zünfte sind verantwortlich

Weder durch die Zusammenarbeit mit der Politik noch durch Veranstaltungen wie der Verleihung der Narrenschelle im Europapark Rust sehe er das Rügerecht des Narren beeinträchtigt. Mit der Narrenschelle erhalte die Fasnet durch den Europapark eine enorme Unterstützung und mediale Präsenz. „Warum sollte man die nicht nutzen? Fasnet entwickelt sich immer mit ihrer Gesellschaft weiter.“ Für die Pflege des Brauchtums vor Ort seien die Zünfte selber verantwortlich, ein Verband könne da höchstens unterstützen und für weniger Auflagen kämpfen.

Die Mitglieder des Präsidiums sind keine Alleinherrscher. Bei uns reden alle mit. Zunftmeister Raphael Osmakowski-Miller

Auch den Schulterschluss mit dem Kölner Karneval kann er nachvollziehen. „Karneval und Fasnet haben denselben Ursprung. Sie sind das große Fest vor der Fastenzeit.“ Ein Unterschied sei, dass der rheinische Karneval mehr in Sälen und Sitzungen stattfinde, die Fasnet vor allem auf der Straße.

Das Bräuteln gehört in Sigmaringen und Umgebung zur Fasnetskultur. Oberstes Gebot laut Zunftmeister Phil Sutter: sie erhalten. (Foto: Christoph Wartenberg )

Die Kritik in einem offenen Brief und über die Medien zu verbreiten, findet der Saulgauer Zunftmeister nicht gut. Es gibt jedes Jahr eine Herbsttagung und eine Hauptversammlung der VSAN. Es wäre schön gewesen, wenn die Zünfte ihre Unzufriedenheit dort vorgebracht hätten. „Die Mitglieder des Präsidiums sind keine Alleinherrscher. Bei uns reden alle mit“, sagt Osmakowski–Miller.

Austausch ist im Oktober geplant

Dieser gemeinsame Austausch ist nun am 7. Oktober bei der Herbsttagung geplant. „Es ist unglücklich gelaufen, dass der Unmut dieser fünf von insgesamt 68 Zünften über einen offenen Brief nach außen getragen wurde. Dabei haben wir genau diese Themen auf der Tagesordnung“, sagt Otto Gäng, Vizepräsident der VSAN. Bei der Tagung gehe es unter anderem um ein neues Finanzierungsmodell des Verbands und eine neue Struktur.

Denn da Präsident Roland Wehrle 2025 aufhören werde, musste die VSAN sich Gedanken machen. „Es war klar, dass es keiner so ambitioniert weiterführt wie Roland Wehrle und wir die Aufgaben anders verteilen müssen. Daher hatte sich das Findungskomitee gegründet“, erläutert Gäng. Bei der Tagung wolle das Präsidium die Ergebnisse vorstellen. Er sei zuversichtlich, dass der Streit dann auch beigelegt werden könne.