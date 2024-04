Neuer Pop-up-Store in der Innenstadt eröffnet

Das frühere Schanz-Gebäude an der Hauptstraße, seit Ende 2022 in Eigentum der Stadt Bad Saulgau, wird seit Mitte März von Gerhard Thomsen als Pop-up-Store genutzt. Der 60-Jährige ist seit seiner Kindheit fasziniert von Modelleisenbahnen. Die nächsten drei Monate will er seine Loks und Züge an Liebhaber verkaufen. Und danach? „Wir sind in guten Gesprächen, was eine dauerhafte Nutzung anbelangt“, sagt Bad Saulgaus Bürgermeister Raphael Osmakowski-Miller.

Handeln erwünscht

100 Loks, 500 Wagen, 500 Autos, dazu jede Menge Häuser hat Thomsen im Erdgeschoss des Schanz-Gebäudes detailverliebt aufgebaut. Preisschilder für die vielen Artikel gibt es keine. „Handeln ist erlaubt“, sagt Thomsen, der noch viel mehr Stücke in seinen Garagen untergebracht hat. „Im Alter von sieben Jahren habe ich damit begonnen.“

Seither hat ihn diese Leidenschaft nicht mehr losgelassen. Etwa 100.000 Euro habe er in seine Hobby investiert, das er nun bis Ende Juni der Bevölkerung präsentieren kann. „Ich habe dafür mein ganzes Leben lang noch keinen Cent in einen Spielautomaten geworfen.“

Etliche Häuser baut der 60-Jährige inmitten des Erdgeschosses ab. (Foto: Dirk Thannheimer )

Immer wieder würden Kunden neugierig das Geschäft betreten, darunter Kinder, aber auch Erwachsene, die ihre Sammlung erweitern wollen. „So etwas gibt es sonst gar nicht mehr“, ergänzt Thomsen, der darüber nachdenkt, den noch großzügig vorhandenen Platz mit einer Rennbahn zu füllen.

Dass Gerhard Thomsen die Räumlichkeiten als Pop-up-Store nutzen kann, hängt auch mit der Vergangenheit des Schanz-Gebäudes zusammen, in dessen Schaufenster früher eine Modelleisenbahn fuhr.

Da werden Kindheitserinnerungen geweckt. Raphael Osmakowski-Miller

Bürgermeister Raphael Osmakowski-Miller griff diesen Gedanken wieder auf und bat Thomsen darum, noch vor dem verkaufsoffenen Sonntag erneut eine Modelleisenbahn im Schaufenster aufzustellen, die von außen mittels eines Bewegungsmelders Fahrt aufnimmt. „Da werden Kindheitserinnerungen geweckt“, so Osmakowski-Miller.

Außerdem gebe es dieses Angebot in der Innenstadt nicht, so Osmakowski-Miller. Für Thomsen ist das Pop-up-Store auch deshalb eine gute Gelegenheit, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, weil er keine Miete bezahlen muss. Sie wird für den kurzen Zeitraum von der Stadt als Eigentümerin übernommen.

Das Konzept geht auf

Das Konzept der Pop-up-Stores ist für die Stadt Bad Saulgau aufgegangen. Für die leerstehenden Flächen im ehemaligen Strumpfladen „Villino“ und im früheren Sanitätshaus Feine wurden mit dem Kinderschuhgeschäft „Boys und Girls“ und dem Kuloer Concept Store zwei dauerhafte Lösungen gefunden.

Auch das auf die gegenüberliegende Straßenseite umgezogene Modegeschäft Punkt Männersache von Baykal Ünal wurde als Pop-up-Store genutzt. Darin befindet sich mittlerweile eine Augenarztpraxis.

Video: Dirk Thannheimer Video: Dirk Thannheimer

Das Modell der Pop-up-Stores sah vor Beendigung des Förderprogramms vor, dass die Nutzer pro Woche 25 Euro bezahlten. Die restliche Miete übernahm die Stadt Bad Saulgau, die aber einen Mietzuschuss in Höhe von 60 Prozent aus dem Sofortprogramm Innenstadt erhielt. Ziel war es, mithilfe der Pop-up-Stores die Innenstadt zu beleben und möglichst lange Leerstände zu vermeiden.

Bürgermeister Raphael Osmakowski-Miller ist indes zuversichtlich, dass die Stadt die Räume, in denen zuletzt das Männermodegeschäft G.I. Men untergebracht war, dauerhaft vermieten. Interesse an diesem Gebäude, das Mitte des 14. Jahrhunderts gebaut und 1518 das erste Saulgauer Rathaus war, sei jedenfalls vorhanden.

Zu konkret wollte Osmakowski-Miller nicht werden, verriet aber, „dass es etwas aus dem Gesundheitssektor sein könnte“. Bis dahin wird die Modelleisenbahn im Schaufenster noch etliche Runden drehen und Thomsen gerne seinen Bestand verringern.