Zahlreiche ausgediente Schätze und Kurioses fanden am Samstag bei optimalem Flohmarktwetter in der Innenstadt von Bad Saulgau ein neues Zuhause. Aussteller sorgten beim Herbstflohmarkt für ein großes Angebot an Möbeln, Kleidung, Büchern und vielen weiteren Schnäppchen und lockten damit Jung und Alt in die Gassen um die Fußgängerzone.

Leckere Speiseangebote von Dennettle über eine Rote im Wecken bis hin zu einem süßen Crêpes zogen zusätzlich um die Mittagszeit Hungrige an und bescherten auch diesen Besuchern eine Zufriedenheit ins Gesicht. Chris aus Bad Saulgau kam nur kurz vorbei, um Freunde und Bekannte zu treffen und setzte sich dann gemütlich in ein Café am Marktplatz und schaute dem Treiben zu. „Leute zu beobachten macht auch sehr viel Spaß und da gibt es heute viel davon“, sagt er schmunzelnd.

Eine Ausstellerin zog ein durchweg positives Resümee. „Unkomplizierte Buchung des Platzes, gemütliche Atmosphäre und handelfreudige Besucher ‐ wir kommen im Frühjahr wieder“, sagte sie, denn auf dem Speicher von ihrer Oma findet sie immer wieder das ein und andere, das den Besitzer wechseln könnte.