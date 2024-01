Mit dem Verlust des Kindes umgehen

Mit dem Verlust des eigenen Kindes geht für viele Eltern der Lebenssinn verloren. „Betroffene fühlen sich wie gelähmt und nehmen ihre Welt über Wochen, Monate oder teilweise sogar Jahre wie durch einen Schleier wahr. Doch das schwere Trauma lässt sich überwinden“, sagt Steffen Häfner, Facharzt für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie und ärztlicher Direktor der Klinik am schönen Moos. Ob und wie schnell verwaiste Eltern wieder zurück ins Leben finden, hänge von vielen Faktoren ab, wie aus der Mitteilung der Klinik am schönen Moos hervorgeht.

Jeder Gedanke an den Tod des Kindes schmerze. „Alle Emotionen dürfen ihren Raum bekommen und sollten durch Familie und Freunde getragen werden“, erklärt Häfner. Mitgefühl und echte Anteilnahme von seinen Mitmenschen zu erfahren, helfe Trauernden in der Akutphase. In einer Gesellschaft, die nach schnellen Lösungen sucht, falle es vielen schwer, innezuhalten und gemeinsam zu schweigen.

„Wenn wir nicht die richtigen Worte finden, dann sind sie vielleicht auch nicht notwendig“, betont Häfner. Für zusätzliche Stabilisierung sorgen in der Anfangszeit bereits einfache Dinge wie das morgendliche Aufstehen und eine geregelte Beschäftigung. „Angehörige können darüber hinaus alltägliche Besorgungen übernehmen sowie bei der Organisation der Bestattung und Trauerfeier unterstützen“, fügt der Psychotherapeut an.

Zu einem wichtigen Prozess gehöre, sich vom verstorbenen Kind intensiv zu verabschieden. Manchen Angehörigen helfe es, das aufgebahrte Kind noch einmal zu sehen, länger bei ihm zu verweilen und es noch einmal zu berühren. „In solchen Momenten wird vielen die neue Wirklichkeit bewusst und das dauernde Gefühl der Unwirklichkeit hat die Chance zu verschwinden“, sagt der Experte.

Um die Trauer zu verarbeiten, sollten Eltern ihre Gefühle offen zeigen. Das könne in Form von Gesprächen mit Familie und Freunden sein, mithilfe von Briefen an das verstorbene Kind oder einem Erinnerungsbuch. Falls Betroffene niemanden in greifbarer Nähe haben, habe es sich bewährt, einen „Telefonfreund“ zu ernennen, der im Notfall zur Verfügung steht. Um die hinterlassene Lücke zu akzeptieren, würden darüber hinaus Selbsthilfegruppen oder Onlineforen wertvolle Unterstützung leisten. Häfner sagt: „Solange es einem hilft, ist alles erlaubt.“

Den Arbeitsalltag nach einem Todesfall zu bewältigen, sei die eine Sache. Eine andere seien jedoch die nächste Feier oder der Geburts- und Todestag des Kindes. Dazu rät der Experte: „Eltern sollten sich diese Tage frei halten und sich nichts vornehmen.“ Für Menschen, die zu depressiven Stimmungen neigen, sei es jedoch noch schwieriger, mit solch einem Schicksalsschlag umzugehen. „Wer nach einem Jahr immer noch dem gleichen Ohnmachtsgefühl wie in der Akutphase ausgeliefert ist, sollte darüber nachdenken, sich psychotherapeutische Hilfe zu holen“, empfiehlt Häfner.