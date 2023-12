Beim Bad Saulgauer Klosamarkt sieht man viel weniger Gesichter als in den Jahren zuvor. Geschuldet ist es dem Wetter. Kalt und verschneit - da zieht es wenige auf die Straßen. Die Aussteller machen das Beste draus und so trinkt an einem Stand einer den wärmenden Glühwein doch auch mal selbst und Kinder gehen mit ihren selbstgebackenen Weihnachtskeckse in die Fußgängerzone und sprechen Passanten an. Viele sind erst gar nicht gekommen. „Mir tut es so leid für die Aussteller“, sagt Dani Geiger. „Ich persönlich finde es nämlich ein optimales Wetter für einen Weihnachtsmarkt.“

1 von 24